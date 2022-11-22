Група сенаторів США закликає надати Україні дрони Gray Eagle. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Група американських сенаторів закликає міністра оборони США Ллойда Остіна надати Україні сучасні бойові дрони MQ-1C, відомі як Gray Eagles. Як виглядатиме допомога Україні в республіканській Палаті Представників? - інтерв’ю з конгресменом Браяном Фіцпатріком. «Коли сказали, що вони йдуть, сльози покотились градом»: інтерв’ю з дружиною Сергія Волинського про зустріч з чоловіком. Історії іноземних волонтерів, які приїхали в Україну, щоб допомогти. У Голівуді шукають донорів для України: в Лос-Анджелесі відбувся Фестиваль українського короткометражного кіно.
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листопад 21, 2022
Пентагон: взимку ЗСУ будуть в кращому стані ніж супротивник. ЧАС-ТАЙМ
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Група республіканців вимагає контролю над допомогою Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 17, 2022
Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 16, 2022
США: РФ несе остаточну відповідальність за інцидент у Польщі.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 15, 2022
Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ
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Зустріч Джо Байдена і Сі Цзінпіня. Головне з Індонезії. ЧАС-ТАЙМ