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Час-Time

Група сенаторів США закликає надати Україні дрони Gray Eagle. ЧАС-ТАЙМ

Група сенаторів США закликає надати Україні дрони Gray Eagle. ЧАС-ТАЙМ
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Група сенаторів США закликає надати Україні дрони Gray Eagle. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Група американських сенаторів закликає міністра оборони США Ллойда Остіна надати Україні сучасні бойові дрони MQ-1C, відомі як Gray Eagles. Як виглядатиме допомога Україні в республіканській Палаті Представників? - інтерв’ю з конгресменом Браяном Фіцпатріком. «Коли сказали, що вони йдуть, сльози покотились градом»: інтерв’ю з дружиною Сергія Волинського про зустріч з чоловіком. Історії іноземних волонтерів, які приїхали в Україну, щоб допомогти. У Голівуді шукають донорів для України: в Лос-Анджелесі відбувся Фестиваль українського короткометражного кіно.

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