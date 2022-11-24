Брифінг Голосу Америки. В Білому домі пояснили, як допоможуть Україні захистити свою енергомережу

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як США та союзники допомагають Україні захиститись від ударів з повітря та відновити енергетичну інфраструктуру? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.