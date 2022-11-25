Брифінг Голосу Америки. Генератори чи "Патріоти" - як Захід допоможе Україні після чергових російських атак?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Європейські країни та США надсилають до України потужні генератори, а Німеччина обговорює із союзниками ідею Польщі передати до України системи "Патріот" - підбиваємо підсумки тижня. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.