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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Генератори чи "Патріоти" - як Захід допоможе Україні після чергових російських атак?

Брифінг Голосу Америки. Генератори чи "Патріоти" - як Захід допоможе Україні після чергових російських атак?
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Брифінг Голосу Америки. Генератори чи "Патріоти" - як Захід допоможе Україні після чергових російських атак?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Європейські країни та США надсилають до України потужні генератори, а Німеччина обговорює із союзниками ідею Польщі передати до України системи "Патріот" - підбиваємо підсумки тижня. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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