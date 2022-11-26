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Студія Вашингтон

У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликатиме союзників посилити підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони. Станом на п'ятницю, USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів. У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору.

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