У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликатиме союзників посилити підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони. Станом на п'ятницю, USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів. У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору.
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