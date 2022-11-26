У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликатиме союзників посилити підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони. Станом на п'ятницю, USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів. У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору.