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- Голос Америки
Канада позичила $500 млн для України
Канада успішно розмістила держоблігації на суму 500 мільйонів доларів. Кошти підуть на допомогу урядові України для виплати пенсій, відбудови енергооб'єктів та забезпечення життєво важливих послуг цієї зими, повідомили в уряді Канади.
Кошти, вказали в уряді, Канада передасть Україні через рахунок МВФ в якості позики.
У повідомленні зазначається, що облігації, зі строком погашення до 2027 року, користувались значним попитом, а фізичні особи, громадяни Канади, купили цих облігацій на 50 мільйонів доларів.
Україна отримує бюджетну підтримку і від інших країн. В листопаді США оголосили про надання додаткових 4,5 млрд дол підтримки для бюджету України. Це збільшить обсяг економічної підтримки Україні від США для виконання життєво важливих функцій бюджету до 13 млрд доларів.
ЄС надав 4,2 млрд дол макрофінансової підтримки України, Європарламент підтримав надання Україні бюджетної підтримки обсягом 18 млрд євро наступного року. В Європі говорили про можливості запозичити кошти для такої підтримки. Як повідомляв Голос Америки, проти додаткових запозичень виступає Угорщина.
Минулого місяця в інтерв'ю Голосу Америки директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер висловив впевненість, що Європа знайде кошти для економічної підтримки України і не виключив, що ЄС може позичити для цього кошти.
"Ми обговорювали з Європейським Союзом пропозиції того, як покращити бюджетне управління. Одна з наших пропозицій – створити центральні бюджетні можливості, - каже Кеммер. - Їх можна використовувати для підтримки під час циклічного падіння економіки, а також на окремі теми, в яких спільний підхід має сенс, таких як подолання зміни клімату, енергобезпека. Але є інші можливості для використання цих централізованих бюджетних можливостей. Але це вирішувати ЄС та його членам".
Наступного року, сподіваються в уряді України, США, Європа та МВФ рівними частинами візьмуть на себе фінансову підтримку України, потреба в якій, за оцінками, складатиме 3-4 мільярди доларів щомісяця. Про це в коментарі Українській службі "Голосу Америки" в жовтні розповів представник України в Світовому банку Роман Качур.
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- Голос Америки
Росія може продовжувати війну в Україні протягом всієї зими - Білий дім
Росія, ймовірно, продовжить свою війну в Україні принаймні протягом усієї зими, - таке припущення висловив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Росіяни не продемонстрували жодних ознак того, що вони збираються зупинити або сповільнити атаки на цивільну інфраструктуру, які вони здійснюють протягом останніх кількох тижнів. Фактично, всі ознаки, які ми бачимо, свідчать про те, що вони мають намір продовжувати це робити", - сказав Кірбі.
Він нагадав про оголошений напередодні новий пакет допомоги від США у 53 мільйони доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури. "Ми можемо спробувати допомогти Україні, щоб світло було в якомога більшій кількості вікон протягом зими, але це буде викликом, тому що ми не думаємо, що росіяни зупиняться".
Крім того, у спілкуванні із журналістами Кірбі сказав, що США "цілковито підтримують міжнародну спільноту у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини та жорстокості проти українського народу".
Раніше Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також розробити механізм використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України.
Коментуючи цю новину, речник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив: "Генеральному секретарю відомо, що на різних платформах ведуться дискусії щодо можливого створення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Україні, зокрема, щодо питання злочину агресії. Будь-яке рішення про створення такого трибуналу, за участю або без участі Організації Об’єднаних Націй, залишається за державами-членами".
Напередодні голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія сказав, що у міжнародних партнерів України є певний супротив щодо створення трибуналу для покарання Росії. Для того, щоб змінити цю ситуацію, Україна, за словами Арахамії, наразі намагається "увімкнути увесь спектр інструментів парламентської дипломатії", повідомляє Радіо Свобода.
У статті використані матеріали Reuters
- Голос Америки
Заяви про успіхи російської армії під Бахмутом, ймовірно, перебільшені – ISW
У боях, що тривають навколо Бахмута на Донбасі, 29 листопада російські війська досягли певних успіхів, але західні військові експерти кажуть, що навряд чи цей успіх був значний.
Як зазначають фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні дані свідчать, що російські війська просунулися на південний схід від Бахмута, але дослідники не можуть підтвердити заяви російських військових блогерів, які стверджують, що «російські війська прорвали українську лінію оборони на південь від Бахмута вздовж шосе T0513». І таким чином, за твердженням російських джерел, вони могли б просунутися в напрямку містечка Часів Яр і перерізати одну з двох основних українських наземних комунікацій (GLOC) до Бахмута.
«Такі заяви, ймовірно, є частиною триваючої російської інформаційної операції та передчасні», – вважають фахівці ISW.
Також вашингтонські експерти кажуть, що погоджуються з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, яке 29 листопада повідомило, що російські війська, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ) протягом останніх трьох місяців через їхню неефективність.
Як пише британська розвідка, «концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та, на відміну від звичайної західної практики, артилерію».
Як пишуть фахівці ISW, починаючи з квітня вони вважали, що російські БТГ були розбиті та втратили боєготовність у різних «невдалих російських наступальних операціях, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, і пізніші спроби відновити ці БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдачі». Тому росіяни, на думку експертів ISW, тепер змушені покладатися на імпровізовані одноразові структури з мобілізованим персоналом.
Російська влада посилюватиме внутрішні репресії – британська розвідка
Говорячи про російську внутрішню політику, британська розвідка у своєму звіті за 30 листопада пише про те, що влада в Росії, ймовірно, планує посилити внутрішні репресії, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян.
Як дії на випередження, британські фахівці трактують нові заходи проти тих, кого Кремль називає «іноземними агентами». Заходи набирають чинності з 1 грудня.
Британська розвідка каже, що репресії проти опонентів режиму потрібні, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення».
За оцінкою британських аналітиків, через поправки до «Закону про іноземних агентів» 2012 року, які президент Росії Володимир Путін схвалив у липні, визначення охопить і тих людей, яких російська держава визнає такими, що перебувають під «впливом або тиском іноземних гравців». Також зростає ризик переслідування цих людей через те, що російська влада зможе «публікувати особисті дані та адреси визначених «іноземних агентів».
На переконання британської розвідки, «нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави».
Аналітики нагадують, що репресії Путіна тривають з часу його повернення на посаду президента в 2012 році, але ця тенденція «різко посилилася після вторгнення в Україну».
Російська війна проти України сколихнула Європу та спровокувала безпрецедентну кризу, - звіт про стан демократії в світі
Близько половини демократичних країн Європи, 43%, зазнали «ерозії» демократичних цінностей, а російська війна проти України сколихнула Європу та призвела до безпрецедентної кризи, яка загрожує миру та стабільності, що тривалий час сприймались як належне. Про це йдеться у щорічному звіті про стан демократій у світі Міжнародного інституту демократії та підтримки виборів, організації зі штаб-квартирою у Стокгольмі.
«Демократичні цінності та інституції все частіше розглядаються як фундаментальна перешкода російському іредентизму та неоколоніалізму, зокрема, в Україні, а також у більшості країн регіону», - заявляють автори звіту. Опір українського народу російській агресії, протистояння жінок в Ірані теократичній диктатурі та відмова населення М’янми від повернення до військового правління у звіті називають свідченням того, що «самовизначення, свобода та демократія є універсальними прагненнями».
Демократичні цінності та інституції все частіше розглядаються як фундаментальна перешкода російському іредентизму та неоколоніалізму, зокрема, в Україні, а також у більшості країн регіонузвіті про стан демократій у світі Міжнародного інституту демократії та підтримки виборів
У Міжнародному інституті демократії та підтримки виборів наголошують, що Україна є серед країн, які вкорінюють національну ідентичність та суверенітет в своїх демократичних інституціях. «Вони активізували боротьбу з усіма видами російського втручання, від кампаній з дезінформації до прямого військового втручання», - мовиться у звіті.
В організації наголошують на важливості зміцнення єдності в Європі: «Ядерні погрози президента Путіна а також його стратегія використання європейської потреби в енергії як зброї потребують зміцнення єдності в регіоні».
У звіті наводять також дані Євробарометра (європейської служби соціологічних опитувань), відповідно до яких захист демократії та її цінностей став більш важливим для європейців саме після російського вторгнення в Україну. Наразі саме захист демократії та її цінностей згадується як найважливіша цінність, яку мають захищати європейські інституції.
У глобальному звіті про стан демократії наголошують, що кількість країн, які рухаються до авторитаризму, більш ніж удвічі перевищує кількість країн, які рухаються до демократії, і що авторитарні режими в усьому світі посилили репресії, а 2021 рік став найгіршим роком для демократії у світі.
«Ще ніколи не було настільки термінової необхідності для демократій відреагувати, щоб продемонструвати своїм громадянам, що вони можуть створювати нові інноваційні соціальні контракти, які об’єднують людей, а не роз’єднують», - заявив генеральний секретар Міжнародного інституту демократії та підтримки виборів Кевін Касас-Замора.
В організації наголосили, що сьогодні «світ перебуває на критично важливому роздоріжжі», наголосивши на необхідності заходів, спрямованих на підтримку демократії у світі.
Як раніше повідомляв Голос Америки, вторгнення Кремля в Україну ще сильніше погіршило загрози для свободу інтернету, йшлось у дослідженні «Дому Свободи» (Freedom House), правозахисної організації з центром у США.
У звіті мовилось, що свобода інтернету в усьому світі падає 12-й рік поспіль, і саме Росія зазнала найрізкішого падіння, відколи Кремль активізував свої зусилля з придушення внутрішньої опозиції та незалежних ЗМІ після повномасштабного вторгнення в Україну
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«Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії», – Ентоні Блінкен. Відео
«Російські дикунські атаки проти мирних жителів в Україні – останній приклад того, що зараз президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії. Що не будучи здатним стерти українську незалежність, він спробує примусити Україну до замороженого конфлікту», – держсекретар США Ентоні Блінкен.
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