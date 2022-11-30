Канада позичила $500 млн для України

Канада успішно розмістила держоблігації на суму 500 мільйонів доларів. Кошти підуть на допомогу урядові України для виплати пенсій, відбудови енергооб'єктів та забезпечення життєво важливих послуг цієї зими, повідомили в уряді Канади.

Кошти, вказали в уряді, Канада передасть Україні через рахунок МВФ в якості позики.

У повідомленні зазначається, що облігації, зі строком погашення до 2027 року, користувались значним попитом, а фізичні особи, громадяни Канади, купили цих облігацій на 50 мільйонів доларів.

Україна отримує бюджетну підтримку і від інших країн. В листопаді США оголосили про надання додаткових 4,5 млрд дол підтримки для бюджету України. Це збільшить обсяг економічної підтримки Україні від США для виконання життєво важливих функцій бюджету до 13 млрд доларів.

ЄС надав 4,2 млрд дол макрофінансової підтримки України, Європарламент підтримав надання Україні бюджетної підтримки обсягом 18 млрд євро наступного року. В Європі говорили про можливості запозичити кошти для такої підтримки. Як повідомляв Голос Америки, проти додаткових запозичень виступає Угорщина.

Минулого місяця в інтерв'ю Голосу Америки директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер висловив впевненість, що Європа знайде кошти для економічної підтримки України і не виключив, що ЄС може позичити для цього кошти.

"Ми обговорювали з Європейським Союзом пропозиції того, як покращити бюджетне управління. Одна з наших пропозицій – створити центральні бюджетні можливості, - каже Кеммер. - Їх можна використовувати для підтримки під час циклічного падіння економіки, а також на окремі теми, в яких спільний підхід має сенс, таких як подолання зміни клімату, енергобезпека. Але є інші можливості для використання цих централізованих бюджетних можливостей. Але це вирішувати ЄС та його членам".

Наступного року, сподіваються в уряді України, США, Європа та МВФ рівними частинами візьмуть на себе фінансову підтримку України, потреба в якій, за оцінками, складатиме 3-4 мільярди доларів щомісяця. Про це в коментарі Українській службі "Голосу Америки" в жовтні розповів представник України в Світовому банку Роман Качур.