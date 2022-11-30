Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, - Блінкен. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Дикунські атаки РФ проти мирних українців свідчать, що Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, - держсекретар США Ентоні Блінкен. Союзники мають мобілізувати якомога більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України, - генсек НАТО Єнс Столтенберг. Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Євген Малолєтка та Василіса Степаненко: про те, що вони побачили в Маріуполі під російською окупацією, та журналістську роботу під час війни. Власниця мережі українських магазинів у передмісті Філадельфії допомагає з працевлаштуванням українським біженцям. Як українським біженцям допомагають у Дюссельдорфі.
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