Підсумки другого дня саміту НАТО в Бухаресті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Союзники мають мобілізувати якомога більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України, заявив за результатами другого дня саміту НАТО в Бухаресті генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Дикунські атаки РФ проти мирних українців свідчать, що Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
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