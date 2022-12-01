Підсумки другого дня саміту НАТО в Бухаресті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Союзники мають мобілізувати якомога більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України, заявив за результатами другого дня саміту НАТО в Бухаресті генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Дикунські атаки РФ проти мирних українців свідчать, що Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.