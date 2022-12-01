Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Підсумки другого дня саміту НАТО в Бухаресті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підсумки другого дня саміту НАТО в Бухаресті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Підсумки другого дня саміту НАТО в Бухаресті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Союзники мають мобілізувати якомога більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України, заявив за результатами другого дня саміту НАТО в Бухаресті генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Дикунські атаки РФ проти мирних українців свідчать, що Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG