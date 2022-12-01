Євген Малолєтка і Василіса Степаненко: про те, що вони побачили в Маріуполі, та журналістську роботу. Відео

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Зі своїм колегою Мститлавом Черновим вони задокументували бомбардування маріупольського пологового будинку та інші жахи російських злочинів у місті у перші місяці війни. Їх фото та відео стали символами російської брутальної війни проти українців. Про те, що вони побачилив місті під російською окупацією та журналістську роботу під час війни документалісти розповіли Ані Чіквадзе з Грузинської служби Голоса Америки.