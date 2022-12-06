Що означає ліміт цін на російську нафту? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Віднині вступає в силу європейське ембарго на торгівлю російською нафтою морем, а також ліміт ціни, яку ввели Група Семи, ЄС та Австралія. Який це може мати вплив? Пояснює аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень США Едвард Чоу.