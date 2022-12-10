Байден відзначив боротьбу українців у День прав людини

В суботу, 10 грудня, у світі відзначають День прав людини. Про боротьбу українського народу в цей день згадали у США та ЄС.

"По всьому світові - від Китаю та Бірми, від Афганістану до Ірану, від Ефіопії до України і далі - хоробрі люди повстають проти зловживань владою, попри загрози для їхніх життів, виступають проти порушень основоположних свобод", - йдеться в прокламації президента США Джо Байдена виданій до Дня прав людини.

Цінності, які відзначаються в цей день - всі люди створені рівними, мають гідність і невід'ємні права - є основоположними для Америки, вказав Байден.

"Сполучені Штати повністю підтримують хоробрих жінок та чоловіків, які борються за основоположні права людини перед лицем опресії та несправедливості - і ми завжди так будемо робити", - додав американський президент. Саме тому, зазначив він, "ми надаємо обладнання хороброму українському народові у його боротьбі проти російської жорстокої та неспровокованої війни".

Про війну Росії проти України йдеться і у заяві до Дня прав людей виданій ЄС.

"Цього року ми бачимо особливо серйозні масовані атаки на права людини, починаючи від російської незаконної, неспровокованої і невиправданої загарбницької війни проти України, яка вже завдала і продовжує завдавати невимовних людських страждань, до величезних порушень прав людини в Афганістані, Білорусі, Ефіопії та М'янмі/Бірмі", - мовиться в заяві Ради Європи до Дня прав людини.

Цього року День прав людини - це також 75-та річниця ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.

ООН зазначає: "Декларація прав людини — це знаковий документ, який проголошує невід’ємні права кожної людини — незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, мови, політичних чи інших переконань, національної чи соціальної приналежності. походження, власності, народження або іншого статусу".

Цього року ООН розпочинає річну кампанію з просування та визнання декларації, яка, за словами міжнародного органу, є «глобальним планом міжнародних, національних і місцевих законів і політики».

«У ці роки обіцянки ЗДПЛ щодо гідності та рівності в правах зазнавали постійних нападок, — заявили в ООН. Світ стикається з новими та постійними викликами – пандеміями, конфліктами, зростаючою нерівністю, морально збанкрутілою глобальною фінансовою системою, расизмом, зміною клімату – цінності та права, закріплені в ЗДПЛ, є орієнтирами для наших колективних дій, які не залишають нікого осторонь".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, за яким в Україні щороку відзначатимуть День прав людини 10 грудня.