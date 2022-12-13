Частину творів там планують продати, а зібрані кошти передати на потреби української армії. Як працює Юлія в умовах енергетичної кризи розповість Ярослава Мовчан.
Мисткиня з Дніпра готує замовлення для книжкового клубу у США і збирає кошти на потреби ЗСУ. Відео
- Голос Америки
За даними соціологів, понад 95 відсотків українців довіряють Збройним силам, а від початку повномасштабного вторгнення понад 80 процентів з них жертвували кошти на користь військових. Одна з них –мисткиня з Дніпра. Нині рукодільниця готує велике замовлення для книжкового клубу із США.