Мисткиня з Дніпра готує замовлення для книжкового клубу у США і збирає кошти на потреби ЗСУ. Відео

За даними соціологів, понад 95 відсотків українців довіряють Збройним силам, а від початку повномасштабного вторгнення понад 80 процентів з них жертвували кошти на користь військових. Одна з них –мисткиня з Дніпра. Нині рукодільниця готує велике замовлення для книжкового клубу із США.