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Мисткиня з Дніпра готує замовлення для книжкового клубу у США і збирає кошти на потреби ЗСУ. Відео

  • Голос Америки
Мисткиня з Дніпра готує замовлення для книжкового клубу у США і збирає кошти на потреби ЗСУ. Відео
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Мисткиня з Дніпра готує замовлення для книжкового клубу у США і збирає кошти на потреби ЗСУ. Відео

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За даними соціологів, понад 95 відсотків українців довіряють Збройним силам, а від початку повномасштабного вторгнення понад 80 процентів з них жертвували кошти на користь військових. Одна з них –мисткиня з Дніпра. Нині рукодільниця готує велике замовлення для книжкового клубу із США.

Частину творів там планують продати, а зібрані кошти передати на потреби української армії. Як працює Юлія в умовах енергетичної кризи розповість Ярослава Мовчан.

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