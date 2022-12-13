Брифінг Голосу Америки. Мільярд євро для України та інші підсумки конференції у Парижі

Брифінг Голосу Америки - наживо. Під час міжнародної конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі учасники пообіцяли виділити Києву сукупно понад 1 мільярд євро. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.