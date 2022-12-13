Брифінг Голосу Америки. Мільярд євро для України та інші підсумки конференції у Парижі
Брифінг Голосу Америки - наживо. Під час міжнародної конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі учасники пообіцяли виділити Києву сукупно понад 1 мільярд євро. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
грудень 12, 2022
Брифінг Голосу Америки. Засідання Групи Семи і допомога Україні
-
грудень 09, 2022
Брифінг Голосу Америки. Що чекати в новому пакеті озброєнь від США
-
-
-
грудень 06, 2022
Брифінг Голосу Америки. США привітали Україну із Днем ЗСУ
-