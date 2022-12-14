Як працює система допомоги Україні від НАТО та ЄС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Як загалом працює система допомоги Україні, яка об’єднує країни НАТО, ЄС та їхніх партнерів розповіла посолка США при НАТО Джуліанна Сміт. Найкраще, що може статись із Росією це програш у війні з Україною, так само як це сталось з Німеччиною у Другій світовій - професор Європейських досліджень Оксфордського університету Тімоті Еш. Пентагон готується надати Україні систему протиракетної оборони Patriot для захисту від російських ракет. Цю інформацію Голосу Америки підтвердила офіційна особа Міноборони США.