Брифінг Голосу Америки. "Патріоти" для України і трибунал за злочин агресії Росії - спеціальний випуск

Брифінг Голосу Америки - наживо. Військові експерти реагують на повідомлення про те, що Вашингтон готується передати Україні систему "Патріот". Спеціальний трибунал за злочин агресії Росії - на якому етапі його створення, і чи постане перед судом Путін?- говоримо у деталях. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.