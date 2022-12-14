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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. "Патріоти" для України і трибунал за злочин агресії Росії - спеціальний випуск

Брифінг Голосу Америки. "Патріоти" для України і трибунал за злочин агресії Росії - спеціальний випуск
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Брифінг Голосу Америки. "Патріоти" для України і трибунал за злочин агресії Росії - спеціальний випуск

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Військові експерти реагують на повідомлення про те, що Вашингтон готується передати Україні систему "Патріот". Спеціальний трибунал за злочин агресії Росії - на якому етапі його створення, і чи постане перед судом Путін?- говоримо у деталях. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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