Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим - президент Литви. Відео

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Його узгодження ускладнено через позицію низки країн, серед яких називають Угорщину. Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим, а Україна терміново має отримати макрофінансову допомогу для того, щоб продовжувати функціонувати, про це під час спілкування з пресою на полях саміту заявив президент Литви Гітанас Науседа.