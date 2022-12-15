Його узгодження ускладнено через позицію низки країн, серед яких називають Угорщину. Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим, а Україна терміново має отримати макрофінансову допомогу для того, щоб продовжувати функціонувати, про це під час спілкування з пресою на полях саміту заявив президент Литви Гітанас Науседа.
Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим - президент Литви. Відео
- Голос Америки
Лідери Європейського союзу погодили виділити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це рішення було прийнято на зустрічі у Брюсселі, яка має бути завершальним самітом ЄС 2022 року. Делагати також мають дійти згоди щодо чергового, дев’ятого, набору європейських санкцій щодо Росії.