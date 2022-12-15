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Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим - президент Литви. Відео

  • Голос Америки
Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим - президент Литви. Відео
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Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим - президент Литви. Відео

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Лідери Європейського союзу погодили виділити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це рішення було прийнято на зустрічі у Брюсселі, яка має бути завершальним самітом ЄС 2022 року. Делагати також мають дійти згоди щодо чергового, дев’ятого, набору європейських санкцій щодо Росії.

Його узгодження ускладнено через позицію низки країн, серед яких називають Угорщину. Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим, а Україна терміново має отримати макрофінансову допомогу для того, щоб продовжувати функціонувати, про це під час спілкування з пресою на полях саміту заявив президент Литви Гітанас Науседа.

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