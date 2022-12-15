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У Конгресі США на закритому засіданні обговорили ситуацію на полі бою в Україні та допомогу Києву. Відео

  • Голос Америки
У Конгресі США на закритому засіданні обговорили ситуацію на полі бою в Україні та допомогу Києву. Відео
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У Конгресі США на закритому засіданні обговорили ситуацію на полі бою в Україні та допомогу Києву. Відео

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Двопартійна група сентароів закликала Конгрес CША затвердити надання Україні додаткових 500 мільйонів доларів, а партнерам, які підтримують Київ, 250 мільйонів, в рамках програми Іноземного військового фінансування.

«Ця програма підтримає уряд України, негайно надавши кошти для придбання устаткування та розширення тренування, навіть у той час, коли їх сили безпеки продовжують перемагати російських військових», - йдеться в листі сенаторів. Тим часом представники Адімінстрації Байдена, в тому числі Державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін, на закритому брифінгу звітували перед законодавцями щодо ситуації на полі бою в Україні та допомозі, яку Київ отримує від США. Катерині Лісуновій вдалсоь поспілкуватися з деякими законодавцями по завершенню брифінгу.

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