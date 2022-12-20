45 млрд для України - законопроект про урядовий бюджет США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У Конгресі США готуються розглянути запит Білого дому про додаткове фінансування для України та союзників - замість оголошених раніше майже $38 мільярдів тепер пропонують виділити близько $45 мільярдів. Секретар РНБО України Олексій Данілов: чи очікують в уряді повторного наступу з півночі, яку зброю просить Київ у Заходу – ексклюзивне інтерв’ю. Сенаторка-демократка Теммі Дакворт зустрілась з українськими військовими, які перебувають на реабілітації в штаті Меріленд. В Нью-Йорку відкрили будинок для українських бійців, які приїхали на протезування та реабілітацію. Німецький рятувальник допомагає українським пожежникам у Харкові - гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами.