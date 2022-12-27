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Студія Вашингтон

Чи можливо виключити РФ з ООН? Оцінки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Чи можливо виключити РФ з ООН? Оцінки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Чи можливо виключити РФ з ООН? Оцінки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. МЗС України ініціювало процес виключення Росії із ООН. Це не вперше українська влада озвучує заклики позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу ООН, але тепер ідеться і про виключення Росії із ООН загалом. Які аргументи має Київ? Які механізми для цього існують, і чи були прецеденти?

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