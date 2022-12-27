Брифінг Голосу Америки. США розробили пришвидшену програму навчання на "Patriot" - Кулеба
Брифінг Голосу Америки - наживо. США розробили для ЗСУ спеціальну програму навчання на системах ППО "Patriot" - Дмитро Кулеба. Говоримо про це та інше. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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грудень 26, 2022
Брифінг Голосу Америки. Україна ініціює виключення Росії з ООН
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