Брифінг Голосу Америки. США розробили пришвидшену програму навчання на "Patriot" - Кулеба

Брифінг Голосу Америки - наживо. США розробили для ЗСУ спеціальну програму навчання на системах ППО "Patriot" - Дмитро Кулеба. Говоримо про це та інше. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.