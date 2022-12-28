Брифінг Голосу Америки. "Ми можемо протистояти тиранії" - голова МЗС Британії
Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що 2022 рік запам'ятається незаконним вторгненням Росії в Україну. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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грудень 26, 2022
Брифінг Голосу Америки. Україна ініціює виключення Росії з ООН
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