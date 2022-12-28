Брифінг Голосу Америки. "Ми можемо протистояти тиранії" - голова МЗС Британії

Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що 2022 рік запам'ятається незаконним вторгненням Росії в Україну. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.