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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. "Ми можемо протистояти тиранії" - голова МЗС Британії

Брифінг Голосу Америки. "Ми можемо протистояти тиранії" - голова МЗС Британії
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Брифінг Голосу Америки. "Ми можемо протистояти тиранії" - голова МЗС Британії

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що 2022 рік запам'ятається незаконним вторгненням Росії в Україну. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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