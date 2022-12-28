Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. «Боротьба проти війни Путіна показала світові, що за допомогою надзвичайної сили та хоробрості ми можемо протистояти тиранії. Слава Україні» - міністр закордонних справ Великої Британії. До Києва прибув французький міністр оборони Себастієн Лекорню. Підсумки військової допомоги Україні від партнерів з усього світу, зокрема від США. Як і коли чекають Україну у ЄС: інтерв'ю з відомим реформатором та колишнім віце-прем’єр-міністром Словаччини Іваном Міклошем. Українські науковці із Сум пропонують альтернативні шляхи енергопостачання. Американське різдво з українськими колядками: як святкували у Вашингтоні цього року.
Випуски
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грудень 27, 2022
Як у США протезують українських військових. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 26, 2022
Україна ініціювала процес виключення Росії із ООН. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 23, 2022
Конгрес схвалив бюджет США включно з $45 млрд для України. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 22, 2022
Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 21, 2022
Візит Зеленського до США. Система Patriot - для України. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 20, 2022
45 млрд для України - законопроект про урядовий бюджет США. ЧАС-ТАЙМ