Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. «Боротьба проти війни Путіна показала світові, що за допомогою надзвичайної сили та хоробрості ми можемо протистояти тиранії. Слава Україні» - міністр закордонних справ Великої Британії. До Києва прибув французький міністр оборони Себастієн Лекорню. Підсумки військової допомоги Україні від партнерів з усього світу, зокрема від США. Як і коли чекають Україну у ЄС: інтерв'ю з відомим реформатором та колишнім віце-прем’єр-міністром Словаччини Іваном Міклошем. Українські науковці із Сум пропонують альтернативні шляхи енергопостачання. Американське різдво з українськими колядками: як святкували у Вашингтоні цього року.