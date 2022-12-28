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Час-Time

Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ

Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ
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Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. «Боротьба проти війни Путіна показала світові, що за допомогою надзвичайної сили та хоробрості ми можемо протистояти тиранії. Слава Україні» - міністр закордонних справ Великої Британії. До Києва прибув французький міністр оборони Себастієн Лекорню. Підсумки військової допомоги Україні від партнерів з усього світу, зокрема від США. Як і коли чекають Україну у ЄС: інтерв'ю з відомим реформатором та колишнім віце-прем’єр-міністром Словаччини Іваном Міклошем. Українські науковці із Сум пропонують альтернативні шляхи енергопостачання. Американське різдво з українськими колядками: як святкували у Вашингтоні цього року.

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