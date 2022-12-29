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Головний урок першого року війни —наскільки добре підготована українська армія, — екс-головнокомандувач сил НАТО Джеймс Джонс. Інтерв'ю
Джеймс Джонс — колишній радник президента Обами з національної безпеки та колишній Верховний головнокомандувач Об’єднання збройних сил НАТО в Європі. В інтерв’ю журналістці Голосу Америки Маріам Угрехелідзе він розповів, як зміниться ситуація на полі бою та чи закінчиться війна Росії проти України у 2023 році.
Маріам Угрехелідзе: Генерале Джонс, дякую вам за це інтерв’ю. Майже рік тому Володимир Путін розпочав війну в Україні з метою взяти Київ за кілька днів. Ця мета явно змінилася протягом останніх 10 місяців війни. Як ви думаєте, яка зараз мета Путіна і що він готовий для цього зробити?
Джеймс Джонс: Ви абсолютно праві. Ключ до розуміння логіки Володимира Путіна, я припускаю, у жахливих порадах військових, які планували швидко захопити столицю і всю Україну. Звісно військові цілі росіян за цей час змінилися, хоча, ймовірно, глибоко всередині вони все ще мають ті самі цілі, які зараз очевидно недосяжні. Тому з настанням зими, вони вдалися до нападів на критично важливу інфраструктуру та цивільні об'єкти більшою мірою, ніж військові — щоб створити хаос та труднощі для українського народу.
М. У.: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що його країна сподівається на мирний саміт у лютому за участю ООН. Але Росію можуть запросити на цей саміт лише після того, як вона постане перед трибуналом за воєнні злочини. Як ви вважаєте, чи можливі переговори та чого ви від них очікуєте?
Д.Д.: На це питання дуже важко відповісти. Я думаю, що зараз президент Зеленський, ймовірно, відчуває, що має військову перевагу у ході війни. І слухаючи його виступ у Конгресі минулого тижня, я не почув ніяких згадок про можливі переговори у найближчому майбутньому.
Виходячи з того, що говорять зараз президент Зеленський та президент Путін, я не бачу навіть мінімальних шансів на те, щоб переговори відбулися найближчим часом — точно не до кінця зими
Стратегія Росії зараз поляшає в тому, щоб утримати те, що у них вже є — це регіони, які їх найбільше цікавлять, і в той же час — завдавати жахливих ракетних атак по цивільній інфраструктурі, що, на мою думку, є воєнним злочином.
Виходячи з того, що говорять зараз президент Зеленський та президент Путін, я не бачу навіть мінімальних шансів на те, щоб переговори відбулися найближчим часом — точно не до кінця зими, але можливо у 2023 році — будемо дивитися і чекати.
М. У.: Як на вашу думку розгортатимуться події у 2023 році? Чи варто очікувати наступу з українського боку? Чи росіяни перегрупуються і атакуватимуть знову?
Д.Д.: Я думаю, дуже важливо показати Путіну, що американсько-європейський союз з питань допомоги Україні не слабшає, а стає сильнішим. Якщо так буде і надалі — це погані новини для Росії.
Реакція Заходу і НАТО надзвичайно важлива ще й тому, що є сигналом для інших автократій, які уважно стежать за тим, що відбувається, коли диктатор починає неспровоковану, незаконну війну, і які наслідки це має для його репутації та статусу.
Росія так ніколи і не перетворила своє військо на армію XXI століття, на відміну від України.
Росія має перевагу у кількості населення. І я знаю, що вони готують війська так швидко, як тільки можуть. Але щоб досягти успіху в такій війні, їхнім солдатам потрібно набагато більше навчання. Росія так і не перетворила своє військо на армію XXI століття, на відміну від України. Без сумніву, те, що зробили українці — дивовижно. І головний урок першого року війни — наскільки добре підготована українська армія.
З іншого боку, ми побачили, наскільки погано підготовані російські військові. Я думаю, що Путін був переконаний, що війна триватиме недовго, що НАТО відреагує кволо. Можливо, він повірив, що Сполучені Штати не зможуть багато зробити після евакуації з Кабула та Афганістану, яка стала для нас катастрофою. Це військовий аспект. Здатність союзників навчати та оснащувати українську армію була повільною на початку, але зараз вона досягла певного ритму, який набагато більш обнадіює. Я вважаю, що українці мають бути оснащені зброєю більшої дальності та, якщо необхідно, завдавати ударів всередині Росії, зокрема щоб перешкоджати їхнім лініям постачання. Невідомо, що станеться у 2023 році, але я вважаю, що необхідні постійна як військова так і гуманітарна підтримка Альянсу, щоб відновити зруйновану інфраструктуру і довгостроковий план відбудови України після закінчення війни.
Я вважаю, що українці мають бути оснащені зброєю більшої дальності та, якщо необхідно, завдавати удари всередині Росії.
М.У.: Я знаю, що це непросте запитання, але чи очікуєте ви, що війна закінчиться у 2023 році?
Д.Д.: Я переконаний, що президент Путін вважав, що ця війна буде дуже короткою, і я думаю, що його військові сказали йому те, що він хотів почути — саме так роблять військові, коли мають справу з диктаторами. Я сподіваюся, що все завершиться в 2023 році. З іншого боку, цілком можливо, що президент Путін потрапив у скрутне становище, з якого йому буде складно вийти з успіхом. Я думаю, що нам доведеться почекати і подивитися.
М.У.: Білорусь заявляє, що готова використати проти України «Іскандери» та С-400 в будь-який момент. Нещодавно Росія заявила, що вона також отримує нові гіперзвукові ракети. Що це за зброя і як вона може змінити хід війни, якщо її будуть використовувати?
Д.Д.: У Росії дійсно є доступ до тактичної ядерної зброї, і її використання може стати переломним моментом у війні. Але якщо Росія таки захоче використати будь-який вид ядерної зброї, їй варто пам’ятати, що переважно вітри дмуть у бік Росії. Тому їм варто подумати двічі. Водночас, більш реальну загрозу становлять безпілотники, які все частіше постачаються з Ірану, і збільшення дальності польоту ракет і їх руйнівної сили.
М.У.: Якщо Росія використовуватиме всю цю зброю, чи зможе Україна встояти?
Д.Д.: Тільки якщо Захід надасть Україні засоби протидії. Президент Байден однозначно наголосив на тому, що він налаштований забезпечити українців засобами належного захисту. Важливо, щоб ми вчасно постачали Україні зброю, яка необхідна, щоб стримати використання Росією більш катастрофічної зброї. Якщо ми не надамо зброю швидко, ми лише реагуватимемо на заподіяні атаки, і якщо Росія використає більш летальну зброю, ми можемо запізнитися.
М.У.: Ви згадали про системи Patriot. Візит президента Зеленського до Вашингтона завершився обіцянкою президента Байдена, що Україна їх отримає. Україна просила про Patriot протягом тривалого часу. Як ви думаєте, це змінить хід війни?
Треба переконатися, що ми здатні захищатися, одночасно збільшуючи нашу здатність наступати у битві з Росією.
Д.Д.: Я думаю, це однозначно занепокоїть Росію. Але Patriot — система недешева. І потрібно переконатися, що коли ви ведете вогонь із системи в захисному режимі, ви також переслідуєте високоцінні цілі. Я думаю, що ширше використання безпілотних технологій, які Захід міг би надати Україні, було б дуже корисним та своєчасним. Так само, як і будь що, що ми можемо зробити, для боротьби з іранськими дронами, які відносно легко збити — вони шумлять і низько літають, але деякі з них досягають своїх цілей. Треба переконатися, що ми здатні захищатися, одночасно збільшуючи нашу здатність наступати у битві з Росією.
М.У.: Як би ви оцінили тактику російської армії у цій війні? І чи є щось нове, якесь нове перегрупування чи новий наступ, якого ви чекаєте від росіян у 2023 році?
Д.Д.: Результативність російської армії та її лідерів – це тактика минулого століття. Вони зазнали поразки, вони були змушені відступити, хоч і не визнають цього. Але це у військовій спільноті, НАТО і США це розуміють. Я думаю, що багато хто був здивований їхньою некваліфікованістю. Водночас Росія все ще є країною, яка має ядерну зброю.
М.У.: Яким ви бачите закінчення війни? І як могла б виглядати перемога України?
Україна все ще впевнена, що може вигнати Росію з усіх окупованих територій. І якщо для них це критерій перемоги — то нас, ймовірно, чекає більш тривала війна.
Д.Д.: Це дуже складне питання. Я не думаю, що хтось має на нього відповідь. Поки що. Принаймні таку, що можна озвучити публічно. З одного боку, Україна все ще впевнена, що може вигнати Росію з усіх окупованих територій. І якщо для них це критерій перемоги — то нас, ймовірно, чекає більш тривала війна. З іншого боку, якщо Росія захоче вести мирні переговори, які на прийнятних для українського народу умовах, наприклад зобов’язавшись не не вторгатися ні до кого іншого, як-от до Грузії та інших країн, тоді я думаю, є можливість закінчити війну у 2023 році. Але поки зарано це прогнозувати.
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"Будемо бігти, скільки треба". Тарас Білка про те, чому не варто жаліти військових, як лишитись собою на фронті і коли перемога. Інтерв'ю
Запорізький журналіст Тарас Білка зараз перебуває на передовій у Запорізькій області як військовослужбовець. Протягом усього часу повномасштабної війни Росії в Україні він записував короткі відео, де підсумовував для свої підписників останні новини, а пізніше почав аналізувати психоемоційний стан як серед цивільного населення, так і серед військовиків. У цьому йому допомагають десятки волонтерів, психологів, експертів із дезінформації та кампаній впливу.
В інтерв’ю Голосу Америки він розповів про те, як саме оцінює бойовий дух українців, як залишатись собою на війні і навіщо українцям варто відзначати свята цього року.
Марія Прус, Голос Америки: Розкажіть, будь ласка, як ви почали це робити? Чому саме оцінка психологічних емоційних станів?
з 2014-2015 років... багато працював журналістом, військовим кореспондентом та волонтером на передовій
Тарас Білка: Я перш за все це зробив не на широкий загал, а для своєї дружини. Тому що починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, ми хоч і в одному місті знаходились, але певний час не разом були. Вона була у родичів, я займався своїми важливими справами, пов'язаними з війною безпосередньо. І я почав пояснювати їй, коли ми зідзвонювались, я намагався пояснити їй все із точки зору психології.
Я не фаховий психолог, я і військовий не кадровий. Але я їй пояснював, чому так, і це знайшло свій відгук, тому що, виявилося, що багато кому треба пояснювати на такому достатньо простому рівні. І якщо подивитися на аудиторію, а потім я почав співпрацювати з Центром протидії дезінформації при РНБО, і ми якось дивилися аналітику, хто в мене в підписниках – це було 85% жінок, і то близько 80% - дружини військовослужбовців, тобто це дуже сильно резонує.
А чому я почав це робити ще? З 2014-2015 років, коли я багато працював журналістом, військовим кореспондентом та волонтером на передовій, у мене певна психологічна травма була, я звертався до психологів, і мене консультували, пояснили деякі механізми, як посттравматичний стресовий розлад можна приборкати. І мені це допомогло, я якісь поради періодично даю, але я завжди зазначаю, що я не є фаховим психологом.
консультували, пояснили деякі механізми, як посттравматичний стресовий розлад можна приборкати
М.П.: Психологи кажуть, що терапія – це усвідомлення. То ви даєте це усвідомлення, що відбувається. А кого ви опитуєте, як робите цей зріз?
Т.Б.: Тут треба одразу розділити на дві категорії людей, з якими я спілкуюсь: це цивільні та військові. З військовими на велику частину тих людей, хто проходить ці опитування, це я сам безпосередньо можу з ними спілкуватися, коли я на зв'язку.
І це окрема історія. Є випуски, які я навіть сам не міг завантажити. Поки що жодного дня не було, щоб не йшов випуск, але іноді у мене не було інтернету. То бувало, що там десь пишеш випуск, віддаєш хлопцям, вони виїжджають там десь, кудись де є зв'язок, там завантажується з телефона.
З цивільними трішки складніше, я не сам роблю цей контент, у мене є папка з чатами. І якщо в цивільному житті з моєї діяльності цих папок було кілька, і не так багато людей, то папка чатами, людьми, які допомагають робити цей контент, це понад 80 людей. То можна сміливо сказати, що до 80 людей в певні моменти, не щоденно, але загалом вже більше 80 людей допомагають мені робити ці випуски.
загалом вже більше 80 людей допомагають мені робити ці випуски
Є люди із тимчасово ненадовго окупованих територій, які там з першого дня щось дивляться, це люди, більш фахово підготовлені психологічно, і вони мені надсилають просто резюме спостереження поведінки в певних групах, фокус-групами їх можна назвати серед цивільних. Тому що я почав пояснювати, як працюють ворожі інформаційно-психологічні операції (ІПсО), я почав це досліджувати, і зрозуміло стало, що ворожі ІПсО не можуть працювати на всіх українців, а вони будуть працювати на первую групу, на певну категорію українців.
мені надсилають просто резюме спостереження поведінки в певних групах
Це або дружини військовослужбовців, або батьки військовослужбовців, або члени родин військовослужбовців, які, на жаль, перебувають у полоні тимчасово. Таких категорій дуже багато. Плюс все залежить від території, де людина знаходиться. Але стабільно більше 30 психологів мені свої спостереження з різних території надсилають, в тому числі я враховую дуже важливими є стани людей з Мелітополя й Енергодара – мені постійно надсилають. Херсон, поки був окупації, то з Херсона психологинь п’ять за різними групами теж спостерігали.
З військовими і складніше трішки, але й мені вже стало простіше, тому що вам як відбувається програмування взагалі у нас наших емоцій? Ми всі залежні від тригерів, і ми самі себе певною мірою програмуємо.
в кожній групі є людина, яка є локальним лідером думок
Я розумію, що в певних напрямках, всі люди від природи піддаються гуртуванню. Не буває такого, щоб 300 людей сіли і такі: «Давайте новини обговоримо». Не буває такого. Це невеликі групи, від 7 до 10 людей, вони про щось говорять: футбол, цвілий хліб, погоду – і новини серед іншого. І оці новини, зважаючи на те, з якого ракурсу їх обговорювати, в якому стані люди перебувають, вони таким чином себе і програмують, і воно хвостовим ефектом далі йде. І пізніше просто, якщо на вечір обговорюєш новини, на ранок все одно прокидаєшся під впливом цього.
І й військові, а в кожній групі є людина, яка є локальним лідером думок в силу обізнаності або різного роду факторів, інтелекту, і це у 99,9% абсолютно не командир, то ці люди, яких більше слухають, дуже часто саме ці люди мені й пишуть. «От там ми обговорювали з хлопцями таке, таке, стани – от такі».
І дуже часто, якщо новини негативні, тригери, ми думаємо, що у нас психоемоційний стан буде падати, він буде негативним. Але буває таке, що дуже часто негативні новини навпаки піднімають наш психоемоційний стан якраз конкретно тому, що люди можуть визначати, що вони відчувають.
часто негативні новини навпаки піднімають наш психоемоційний стан
Більше люті – значить, ти більше готовий діяти, знищувати окупантів. І так було, коли стали відомі там події після Бучі, Маріуполя не так давно теж таке було.
Більше люті – значить, ти більше готовий діяти
І є ще категорія цивільних, які заповнюють анкетування. Я розумію прекрасно, що заповнити можуть люди, які перебувають у більш-менш безпеці, на 75% людей, які вимушені переселенці або біженці.
А щодо ворожих ІПсО, у мене теж є людини, які допомагають, які читають їх постійно. Дай Боже їм здоров'я, тому що я би психологічного не витримав цю всю «діч» читати. Вони читають і сайти, і чати, і дивляться всі ці наративи, які просуваються. Середню складову ми дивимось.
Наприклад, як було із Німеччиною, коли ми бачили наративи, що просуваються, що ставлення до переселенців сильно змінюється. І я дивлюсь, так воно і співпадає з тим, що люди пишуть, що там ще є пересторога певна, це обговорюється українцями в суспільстві в Німеччині. Тому механіка достатньо примітивна.
М.П.: Це велика командна робота. Хто це робить? Волонтери?
Т.Б.: Так, це все волонтери. Більше того, вони не всі з України і не всі українці. 80 людей беруть участь, але не щоденно. Бувають дні, коли я все можу робити сам: даєш телефон, де є зв’язок, там оновились месенджери, повідомлення поприходили. Буває, що сам роблю, буває, що десятки людей допомагають.
Військова психологія не оновлена, бо не було потужних таких досліджень за 70 років
У пікові моменти було 80 людей, але серед них є фахові психологи з Бельгії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, які допомагали мені, підказували, як правильно визначати стани або пропонували: бачимо оце, ймовірно, це може бути стан атазагорафобія (страх забуття – ред.). Її мені відкрили психологи чи з Нідерландів, чи з Бельгії. І вони мені говорять про те, чому це їм цікаво. Їм це цікаво, саме кризові поведінкові характеристики в екстремальних умовах, а конкретно в умовах війни.
Військова психологія не оновлена, бо не було потужних таких досліджень за 70 років, бо і таких повномасштабних воєн не було за 70 років, ясно, що суспільство змінилися, соцмережі в нашому житті відіграють абсолютно іншу роль, їх не було за Другої світової війни. І тому зараз є такі прохання, щоб потім всі свої записи, а вони у мене чи зберігаються, просять потім передати для досліджень. Може, якусь користь принесе, хай люди професійні це досліджують.
М.П.: Якщо проаналізувати, який шлях пройшли українці, які виїхали, повернулись, звикли до життя в окопах, без світла, - як ці стани за понад 10 місяців війни змінились? Від паніки до стійкості.
ТБ: Якраз до стійкості – це ключове, бо стали більш стабільними. Тут можна простежити як матрицю, як формулу.
Коли люди постійно перебувають у стресі, а в глибокому стресі ми перебували перших днів 50, у нас постійно емоційні гойдалки були, ми дуже гостро реагували на різні новини, на різні тригери. Ми постійно боялися. Здавалося б, стан тільки стабілізувався – нам оп – і закидають: а ймовірно, Росія використає хімічну зброю. Й емоційний стан впав.
у нас постійно емоційні гойдалки були, ми дуже гостро реагували на різні новини, на різні тригери
Потім дуже багато часу треба, щоб його підняти, привести розум до ладу. Як тільки проводимо розум до ладу, то в нас знову починається то про мобілізацію, то про ядерну зброю.
А зараз те, що ми помітили, у нас набагато частіше стало те, що ми називаємо стабільний стан. Ми менше піддаємося тригерам абсолютно, ми можемо на одному і тому самому – це ж не професійне дослідження, а засноване на моїх спостереженнях – ми можемо по 5-6 днів на одному й тому самому рівні бути, якщо немає яскравих тригерів. Ну полетіла там нова масована ракетна атака. І це жодним чином ніяк нас не сколихнуло.
те, що нам можуть надати нові системи Patriot, - оце нам сильно піднімає настрій
А от те, що нам можуть надати нові системи Patriot, - оце нам сильно піднімає настрій. Плювати ми хотіли на ці всі Shahed, що щось там летить. Це не є «ок», це говорить тільки про те, що у нас скалічена психіка і нам всім треба буде допомога фахових психологів. А те, що люди стали більш стійкими до тригерів ззовні – це факт.
М.П.: У США після воєн у В’єтнамі та Кореї було ціле покоління ветеранів, яким важко було повернутись до мирного життя. А в Україні така велика кількість і військовиків, і цивільних, які постраждали від війни. Як гадаєте, як це вирішувати?
Т.Б.: Це буде дуже великою проблемою насправді. Я вважаю, що допомога знадобиться всім, тому що немає людини, напевно, якої би не торкнулася безпосередньо війна, у якої немає родичів чи хоча б знайомих, які загинули або були поранені, багато людей втратили житло. І тому допомога, безперечно, потрібна буде.
Люди почуваються незручно емоційно, через те що вони менше втратили на цій війні
Інше питання, коли ми будемо говорити про порівняння стану ветеранів в інших війнах, зараз додалося дуже багато нових викликів, оскільки світ дуже сильно змінився, є соцмережі, в яких може бути і цькування, і блеймінг, і все інше. І це величезна проблема.
Я зараз вже помічаю, що цивільні почали страждати на кілька ключових синдромів, з якими я намагаюся боротися.
По-перше, є провина вцілілого. Люди почуваються незручно емоційно, через те що вони менше втратили на цій війні, через те що вони не загинули, а втратили житло. І вони почуваються незручно, порівняно з іншими.
інше – применшувати свої втрати
А є ще інше – применшувати свої втрати, коли люди, особливо це стосується якраз вимушених переселенців, або людей, які знаходяться у відносно безпечних територіях. Вони думають, що «я недостатньо страждаю, тому що хлопчики в окопах – як же їм там, у них там ноги мокрі». А хлопчикам в окопах, я по собі скажу, не всім, звичайно, але їм нормально.
І ці всі переживання цивільних, особливо коли починають жаліти: «Мені нічого жалітись, у мене ракета розбомбила хату, але я вижила, бідненькі, як же ви там в окопах». Типу «я недостатньо страждаю, як інші». І оце набагато страшніший синдром, тому що він рано чи пізно приводить до цькування і того, що називається «полювання на відьом», коли починаєш шукати зрадників серед своїх.
синдром... «полювання на відьом», коли починаєш шукати зрадників серед своїх
Тому що коли намагаєшся поскаржитись або просто поплакатись друзям або знайомим, ми ж звикли, ми спілкуємося постійно, і нам хочеться, щоб хтось пожалів періодично. І починаєш говорити, що тобі важко, а тобі говорять: «Та заткнись, є люди, яким іще важче». І це абсолютно ненормальне явище, із цим треба боротися.
В інтернеті цього дуже багато, коли починають говорити: «Та що ви там скиглите, що у вас світла немає, ви подумайте про тих, кому іще гірше». Можна завжди думати про тих, кому гірше, але можна думати про тих, кому краще. І я не люблю порівнювати щось з гіршим прикладом.
М.П.: Якраз наступне, про що хотіла поговорити, це про «кави, ялинки, кав'ярні» - ці атрибути мирного життя, якими продовжують насолоджуватись і про які розповідають люди попри війну. Як ви вважаєте, чи це доречно?
Т.Б.: Я дуже «за». По-перше, я дуже за ялинки. Я великий пост написав, він зрезонував дуже сильно. Ну я в таких умовах, мої умови моїм дітям сьогодні не дозволяють зробити свято. Ти як дорослий або доросла страждати можеш настільки, наскільки хочеш, це твої проблеми. Але нащо змушувати страждати через свої «бзіки» в голові – дітей?
Я хочу, щоб у моїх дітей було свято
Я хочу, щоб у моїх дітей було свято. Я не можу дітям своїм забезпечити свято, подарувати подарунки, поставити ялинку і таке інше.
В нас є, як це називається, емоційні гачки з нормальним життям, цивільним. Це те, що ви про каву говорите. Чому я маю відмовляти собі? Як тільки я буду мислити категоріями, що ялинка не на часі, подарунки не на часі, ходити в кав'ярню не на часі, пити смачну каву не на часі, бо «русня напала», це означатиме, що вона перемогла емоційно і психологічно.
Крім того всього, я ще дивлюся з точки зору психології, це матиме дуже сильний емоційний посил для західних країн, які підтримують, що нас і так не зламаєш, а тут іще більше: ми навіть в умовах війни можемо забезпечити дітям святкування, хай без гірлянд, тому що режим економії і таке інше. Але все одно має бути, тому що у дітей свята не можна забирати. Це значитиме, що ми починаємо підігравати нашому ворогові і позбавляти дітей всього нормального і цивільного.
Те саме стосується кави, але це вже свідомий мій підхід. Для мене дуже важливий був момент, коли я почав відчувати в собі деперсоналізацію.
Як тільки я буду мислити категоріями, що ялинка не на часі, подарунки не на часі, ходити в кафе не на часі, пити смачну каву не на часі, бо «русня напала», це означатиме, що вона перемогла емоційно і психологічно
Це люди цивільні, в яких були свої хобі, свої справи, своєї кар'єри і свої плани на майбутнє. І ці люди уже 10 місяців змінили свої хобі на війну. І в якийсь період почало відбуватись те, що люди почали губити своє "я", ти втрачаєш свої навички, забуваєш про хобі, губиш себе, і в той же час знаходиш застосування там, де ти зараз потрібніший.
І рано чи пізно приходить усвідомлення, що війна у нас не назавжди, перемога буде, а чим я буду займатись? Так працює деперсоналізація. Людина просто губиться і втрачає свої емоційні зв’язки із собою минулим.
І один з таких випадків, що можуть бути якісь теплі домашні речі, щоб просто не забувати, нагадати собі, хто ти є. У мене все дуже просто, я про каву говорив: я люблю купити якісну каву. Я вдома, в будь-яких умовах завжди п'ю якісну каву. По-друге, я їм ложкою з дому. Я ненавиджу алюмінієвий посуд. В мене вона просто в «бронік» запхана, щоб я завжди міг їсти домашньою ложкою, вона з дому привезена.
Я ненавиджу алюмінієвий посуд
І я вожу із собою м'яку іграшку. Але м'яку іграшку мені в рюкзак поклав син. Я коли приїжджав колись у вихідні додому, він мені просто поклав її в рюкзак, у мене там якісь речі не влазили, мені довелось ті речі викинути, але іграшку я взяв, тому що символічно, мені малий просто її поклав. І я ще вожу із собою іграшку нашої киці. Тому три такі речі нагадують мені, хто я, тримають мої зв'язки з цивільним життям.
Але мені, напевно, трішки простіше, тому що я і в цивільному житті постійно робив контент для YouTube, Instagram, і зараз це продовжується. Іноді це дуже важко робити залежно від умов, але я продовжую це робити. Тому в мене такої проблеми деперсоналізації немає. І до мене часто військові звертаються саме з такою проблемою, за порадами, що можна зробити, щоб не відчувати цього.
я вожу із собою м'яку іграшку
М.П.: І наостанок поговоримо про дітей, дітей війни, які точно не мали жодного впливу на те, що йде війна, і які стають заручниками обставин. Як розповідаєте дітям про війну? Як їх уберегти від цього?
Т.Б.: Мій менший син – зовсім маленький, Маркіян, йому 2 роки. Моя дружина Катя його всіляко оберігає, він не знає такого, як сигнал повітряної тривоги, вона намагається все шифрувати, щоб його вберегти. Вона йому пояснює, безперечно, що відбувається, але в нього немає реакції на повітряні тривоги, він просто думає, що це якісь звуки з вулиці. І він знає, що батько на війні, ми говоримо з ними відеозв'язком. Катя говорить, що періодично сльози навертаються, тому що він коли бачить чоловіка у військовому одязі, він може бігти і кричати: «Тато, тато!»
А старший син – там все трішки складніше, але цікавіше. Дем'ян мешкає зараз на заході нашої країни, і він був у таборі пластунів, і все таке. Стріляє він у цивільному житті, бо ми ходили в тир, краще ніж я. Тому хлопець чітко абсолютно розуміє. Я серйозно кажу, що в тирі він стріляє краще, ніж я: і з пістолета, і з автомата. В 10 років! І тому в мене з ним спілкування абсолютно іншого рівня, він чітко розуміє, що відбувається, він розуміє, що таке війна, чим займаюся я.
Він просить якісь відео поскидати, і отут я не намагаюся його якось надурити чи вберегти, я чітко пояснюю, що відбувається. Він іноді, буває, десь якесь відео проскочить, то він питає: «Чи це ви там?» Я кажу: "Ні, це не я, але може бути схоже". То я вже спілкуюся не як з дитиною, але як другом, якому просто розказуєш свої реакції. Він підтримує, обереги робить, надсилає їх.
з одного боку не оберігати їх надмірно, щоб вони все ж розуміли, що таке війна, а з іншого боку щоб вони не жили у стресі
А що робити загалом з дітьми? Це складно, тут тільки батьки можуть вирішити, як краще. І найнебезпечніше у всьому світі, що може бути, це радити батькам, як виховувати дітей. Тому тут я радити не буду. Мені здається, що необхідний баланс, просто щоб з одного боку не оберігати їх надмірно, щоб вони все ж розуміли, що таке війна, а з іншого боку щоб вони не жили у стресі.
А тут кожен вирішує в міру своїх персональних суб'єктивних чинників і обставин, тому що оберігати дитину і намагатися приховати в неї правду війни за умов, наприклад, якщо ви вимушені переселенці, буде дуже складно. Головне – щоб цивільні люди не перекладали відповідальність на дітей і не було цього «не на часі», тому що все і завжди «на часі».
Цинічно, по-чорному звучить, але відкладати радість Нового року, чи поставити ялинку – може бути, що це буде остання ялинка, на жаль, в житті.
М.П.: Як ви вважаєте, коли українці переможуть? І як пережити втому до того моменту.
Т.Б.: Як пережити втому я, чесно скажу, не знаю, хоча я людина дуже тренована, і марафони бігав. Я розумію, що коли біжиш марафон, останні 4 кілометри з 42 кілометрів найтяжче даються. Будемо бігти рівно стільки, скільки треба. Перемога буде рівно тоді, коли ми вб’ємо достатню кількість окупантів. Це дуже примітивно, тут немає інших факторів.
Будемо бігти рівно стільки, скільки треба
Розказувати, що ми воюємо з Путіним, а не з росіянами, то треба подивитися їхні дослідження, скільки їх підтримує війну. Я досі продовжую стверджувати, що для мене, і як для цивільного, і як для людини, яка цікавиться психологією, і як для військового, «хороших русскіх» немає. Корисні – можливо, для нашої перемоги.
Про стан АЕС та ризики ядерної війни – інтерв’ю з дослідницею атомної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин. Відео
Про стан українських атомних електростанцій, ризики ядерної війни та наслідки українського ядерного роззброєння Олексій Коваленко поспілкувався з дослідницею атомної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Patriot потрібні як повітря, а перемога - це коли "Динамо Київ" з "Шахтарем" зіграють на "Донбас Арені" - Михайло Діанов. Інтерв'ю
Український морський піхотинець Михайло Діанов - тернополянин, старший сержант 36 ОБрМП ЗСУ, пішов на фронт у 2015 році. Обороняв Маріуполь та «Азовсталь». Фото пораненого Діанова та інших військовиків на оточеному металургійному комбінаті, зроблені його побратимом Дмитром Козацьким, облетіли світ.
Після виходу українських сил з «Азовсталі» Діанов потрапив до російського полону. 21 вересня 2022 під час обміну полоненими між Україною та РФ повернувся додому. Перебуваючи у колонії "Оленівка" на Донеччині через недоїдання втратив 25 кілограмів, а в пораненій руці не вистачало чотирьох сантиметрів кістки.
На операцію з відновлення українці за добу зібрали 6 мільйонів гривень. Зрештою, за операцію заплатив футбольний клуб "Шахтар", а зібрані кошти Діанов перерахував родинам загиблих захисників України. Операцію на руці провели 12 грудня у Сент-Луїсі, після чого Діанов вирушив на кілька днів до Вашингтона та Нью-Йорка перед поверненням додому.
В інтерв'ю Голосу Америки Діанов розповів про лікування, поділився оцінкою ситуації на фронті, шансів України повернути Донецьк, Луганськ і Крим, а також тим, чого він навчився від американських інструкторів
Марія Прус, Голос Америки: Михайле, дуже дякую за те що знайшли можливість зустрітися і поговорити. Ви зараз у Сполучених Штатах. Приїхали із основною місією – лікувати руку. Скажіть, як пройшла операція, як зараз почуваєтеся.
Михайло Діанов: Операцію робили в Сент-Луїсі, прекрасний хірург, прекрасний ортопед. 6 років він був найкращим лікарем Сполучених Штатів Америки. Операція в чому полягала: вирізали шматок тазу, костомаху звідси вирізали, розрізали руку, костомаху вставили, тобто того елементу, якого не вистачало. Тобто «пазл» зібрали, поставили пластину, з якогось спеціального металу, закрутили на шурупи і зашили руку назад. Ані шви не треба знімати, нічого не треба, шви самі розсмокчуться. То зараз вже просто відновлюються всі м'язи, потім фізіотерапія, і все, зараз моя задача - розробляти руку.
М.П.: А скільки на відновлення функцій руки піде?
М.Д.: Я навіть приблизно не знаю. Але мені запропонували проходити реабілітацію в Туреччині, Ренат Ахметов, клуб «Шахтар» сказали, що так само продовжують свою місію з мого відновлення, дуже сильно вдячний. В Туреччині тепло, і в них лікарі, фізіотерапевти прекрасні, спортсменів відновлюють світового класу, ставлять на ноги після переломів, після того як там покрутило м'язи. Вони відновлюють, хлопці далі виходять, завойовують кубки, грають. Тому я на 100% довіряю, я знаю, що буде все добре, тому що вже все добре. Сама операція тільки тут.
М.П.: Як пренесли операцію?
зараз моя задача - розробляти руку
М.Д.: Прекрасно переніс, все добре, жодних претензій, тільки вдячність, більше нічого.
М.П.: Зрозуміло, а взагалі як самопочуття, як набір ваги? Вже набрали?
МД: Я набрав вагу, така яка мені потрібна була, для того щоб організм витримав операцію. Але треба ще більше набрати. Сам по собі худорлявий, далі сам по собі я вже вагу набирати не буду. А треба вже займатися спортом, так як я в морській піхоті був, для того щоб вже м'язи самі збільшились. Але для цього треба відновити руку, я не буду тільки однією рукою займатися, а та не буде розвиватися. Тому якраз буду з «Шахтарем» повністю відновлювати: лікарі, фітнес-тренери, фізіотерапевти, буду з ними займатися і вже буду набрати самими м’язами вагу.
М.П.: У Вашингтоні ви вже мали зустрічі із посолкою, у вас були зустрічі певні. Яка у вас взагалі програма? Адже окрім лікування, чи ви відчуваєте, що маєте певну місію, продовжувати говорити про Україну, зокрема, з американцями.
М.Д.: Звичайно, говорити про Україну. Я дуже сильно вдячний, у першу чергу, я приїхав для того, щоб подякувати Сполученим Америки, президенту, Конгресу, уряду всім абсолютно подякувати за неймовірну підтримку України. Тобто це дуже потужна підтримка. Без них було би дуже, дуже важко. Але ще й прохання є: треба, щоб іще більше озброєння було.
навіщо затягувати війну на півроку, на рік, якщо її можна закінчити за два місяці
У нас хлопці – професіонали. Знову ж таки, завдяки підтримці країн-учасниць Альянсу, американці дуже багато інструкторів виділили, щоб вчити наших хлопців. За це ми вдячні. Але треба ще більше. Тому що навіщо затягувати війну на півроку, на рік, якщо її можна закінчити за два місяці.
Зло треба знищити або вигнати з території України
М.П.: Що ви відчули, коли дізналась про ймовірність відправлення до Україні систем Patriot. Чи це більше символічне значення, адже українці так давно про це просили? Чи наскільки це практичне матиме значення? Ви, як військовий, можете сказати, наскільки це може допомогти на полі бою?
Як повітря потрібні Patriot. Тому що росіяни бачать, що вони не справляються з військовими. Тобто так: «А, ну якщо ми не можемо збройним силам зробити нічого, значить, ми будемо знищувати цивільне населення, інфраструктуру. Чим знищити? Ракетами».
Patriot зараз – найкраща ППО у світі
Patriot зараз – найкраща ППО у світі. Вони перехоплюють і збивають абсолютно всі види озброєння, які має Російська Федерація: іранські, китайські, індійські, російські – немає значення. Якщо у нас більше буде стояти «Патріотів», ми буде знищувати абсолютно 100% всіх ракет, які будуть летіти в сторону в України. І величезна вдячність, за те що Сполучені Штати дуже сильно помагають. Я бачу, що вони хочуть допомагати, це наші друзі. Ми друзі, дуже потужні, практично як брати і сестри, а не як Росія каже, що ми «брати і сестри». Які брати і сестри – ви на нас напали з війною.
На території Сполучених Штатів величезна діаспора українська живе. І не тільки українці, які живуть на території Сполучених Штатів, а й американці: на сьогодні їхали сюди до вас на таксі з готелю, і водій, який їхав, чорношкірий хлопець, запитав: "А звідки ми?". - "З України!" Він такий із захватом: "Клас!" І слова підтримки такі дуже гарні, дуже приємно. Це для нас дуже потрібно: і моральна підтримка, але нам потрібне озброєння.
Patriot – це панацея від російських ракет
Patriot – це панацея від російських ракет. І тоді ми поступово відновлювати інфраструктуру, яка знищена. Тому що вони накопичують, вони не стріляють щодня, а дві ракети пускають щодня, з цим наше ППО справляється. Але вони накопичують, і за один день випускають сто ракет, якась кількість ракет долітає, і гинуть люди. Ще ладно, що вимикають електроенергію, але люди гинуть цивільні. Їм все рівно, кого знищувати. Діти… Їм все одно, хто в тому будинку знаходиться, вони не тільки по інфраструктурі, по торгових центрах б’ють.
ми знищимо зло, яке загрожує усьому світу
Вони хочуть, щоб цивільне населення обізлилося на владу, на армію і сказало: «Ми страждаємо від цього, що росіяни по нас б'ють, і відповідно давайте ви перестанете воювати з ними, лишим їм Донбас, лишим їм Крим», – це росіяни так думають. Ми навпаки ще більше об’єднались, ми зиму переживемо, все буде добре, а за допомогою цивілізованого світу це буде набагато простіше. І тому я кажуть, що ми знищимо зло, яке загрожує усьому світу, не тільки Україні. Україна – це в них перший крок. Якби вони завоювали Україну, ви думаєте, вони би зупинилися? Польща, та інші країни. Повірте, вони би пішли далі, я в цьому впевнений на 100%. Тому потрібне озброєння.
Зло треба знищити або вигнати з території України. Але це можна зробити тільки за допомогою зброї, за допомогою сили. Слів вони не розуміють. Які перемовини? Про що ми з вами будемо домовлятися? Добре, давайте, ми вже вам кажемо: просто покиньте територію України, просто розверніться, і лишіться там. І війна буде закінчена.
Слів вони не розуміють. Які перемовини?
Я так само проти знищення людей як таких, але у нас вибору немає. Розвернулись і пішли – все, живіть собі в Росії, це ваша країна. Там на території Російської Федерації скільки, 140 національностей? Вони так само їх пригноблюють по повній програмі. Вони лише виходять на мітинг – їх одразу побили всіх. Чому? Тому що в Путіна є армія, поки що.
Якщо за допомогою всього світу ми знищимо їхню армію, то ті національності, які знаходяться на території Російської Федерації, зможуть так само жити самі, незалежно, тому що не буде проти них армії. В Путіна не буде армії – це єдине, що в нього є, за допомогою чого він може стояти при владі, тому що в разі чого – танк поїхав і знищив демонстрацію. І люди про це знають. А так не буде танків, не буде нічого.
Росія так само просто звільниться від іга того страшенного, гіршого за Сталіна, за Гітлера
Росія так само просто звільниться від іга того страшенного, гіршого за Сталіна, за Гітлера разом узятих. 21 століття на вулиці, інтернет є, люди розуміють, що коїться, що це за країна. А він не розуміє, що люди знають, хто він такий. Хай вони його із середини так само знищують, ми знищуємо армію, а вони нехай піднімають людей, роблять революцію всередині, зло треба скидати. Ну якщо він у бункері своєму – хай він і сидить.
М.П.: Але українці платять за це таку високу ціну.
М.Д.: Так, як (генеральний секретар НАТО ЄНС) Столнетберг сказав: "Ми платимо грошима, Україна платить кров’ю". Щодня гинуть хлопці, щодня гинуть цивільні українці, які за цивілізований світ. Я мільйон разів говорив: ми за цивілізацію. От були фашисти, націонал-соціалісти, зараз – рашисти. Треба якесь нове видумати поняття, хто такі росіяни, тобто це гірше, ніж фашисти і нацисти, їх треба позбуватись.
Давайте обмінювати всіх російських військовополонених на всіх українців
М.П.: От коли ви були в полоні, відбувались ці допити, ви могли почути, що вони кажуть: ФСБ, так званої «ДНР».
Для них так само проводять політінформацію, пропаганду. І вони вірять
М.Д.: Так, «ДНР», я був на території так званої «ДНР», у Донецькій області. Вони самі не володіють інформацією ніякою. Коли приходять і кажуть: "Ну що там, ваших 700 тисяч людей ваших вбили, Мар’їнка - «наша», Київ – під обстрілами, скоро заберемо Одесу" – і вони це говорять щиро, він вірить в те, бо йому так сказали, йому зверху там старший у колонії сказав. Для них так само проводять політінформацію, пропаганду. І вони вірять. Тому що вони не можу інакше дізнатись інформацію, у нього кнопковий телефон. Я питаю: «У тебе інтернет є?» Це в донецькій лікарні було, коли мені апарат з руки знімали.
Ну там ті самі «ДНР-івці». Він каже: «А навіщо мені інтернет? Навіщо він мені потрібен? От є телевізор, є кнопковий телефон». Все. Він буде отримувати ту інформацію, яку вони захочуть йому дати. І він реально вірить в те, що російська армія перемагає по всіх фронтах. І ми мовчимо, бо він з автоматом.
А з іншої сторони якщо я скажу, що ні, це не так. «А звідки ти знаєш?». Інформацію здобували усюди, звідки могли, бо ми військові. А вони?.. У них є шанс: нехай відпустять наших хлопців, які в полоні зараз. Ті хлопці, які на фронті - я впевнений, там все чітко. Тим більше, що за допомогою озброєння, яке нададуть, хлопці впораються, не питання.
Ті хлопці, які на фронті - я впевнений, там все чітко... Мене дуже сильно турбує доля тих хлопців, які залишилися в полоні
Мене дуже сильно турбує доля тих хлопців, які залишилися в полоні. Обміни йдуть, але вони такі якісь мізерні, розумієте, - жах. І я ж не знаю, що вони можуть з ними зробити, бо це росіяни, не знаєш, що їм в голову прийде. Але розумієш, що якщо вони побачать це інтерв'ю, я кажу: якщо ви хочете залишитись живими, відпустіть наших хлопців, не чіпайте їх. Тому що якщо з ними, не дай Бог, щось станеться, ви не виживете.
А так ви залишитесь живими, сядете у тюрму, будете на каторзі, працюватимете, але залишитесь живими. Або тікайте в Росію. Але хлопців не чіпайте, залишіть живими, відпустіть, віддайте. У нас обмінного фонду вистачає повністю. У нас росіян скільки в полоні, що давайте обмінювати. Але давайте повністю, не 15 чоловік на 15 чоловік, а давайте всіх на всіх.
Я от відновлю руку – і якщо війна буде, я знову біжу туди
Ми віддамо всіх російських полонених, а ви віддасте всіх українських. І тікайте з території України. Інакше все – ми вас знищемо всіх, чим зараз Збройні сили і займаються. Я от відновлю руку – і якщо війна буде, я знову біжу туди. Допомоги від мене багато: на фронт, інструктором, ким завгодно.
Це люди, які не хочуть працювати, але хочуть гарно жити
М.П.: Але якщо відпустити всіх російських військовополонених, чи вони теж можуть знову опинитись на фронті?
М.Д.: Наші хлопці – професіонали. Тобто навіть якщо подивитися по статистиці. Вчора вже - 98 800 знищено. І найголовніше, що на початку війни цифра збільшувалась потихеньку, то зараз біля тисячі людей в день у них лягає. Ми знищили їхніх професіоналів, ми знайшли майже всіх, а ті, що залишились, вони зараз на цьому напрямку Бахмута. Це зараз найбільш напружений момент. А решта – вони набирають цих «мобіків», нехай ті, що повернуться з нашого полону – нехай знову беруть зброю і підуть – і будуть знищені. А наші хлопці відновляться, візьмуть зброю у руки – і вперед, вони – професіонали.
Наш один козак їх сотні вартує
Наш один козак їх сотні вартує, навіть нема про що говорити. Тому я кажуть, навіть якщо в нас полонених росіян 30 тисяч, а наших там – 5 тисяч, то хай буде, головне щоб всіх там повернути. Зараз зима на вулиці, їх катувати не треба – зима на вулиці. Там у тих колоніях – там «русскіє», їм ніхто не поставить пластикові вікна, як для російських полонених, які знаходяться у нас у полоні.
Російські плонені куштують шоколад, за ними постійно дивиться Червоний Хрест, ООН задіяний, Червоний Хрест, наскільки я знаю, і не виїжджає звідти нікуди. Вони додому дзвонять по відеоконференції. Ми, коли мінялися, йшли з Білорусі в Чернігівську область заходили, а росіяни ішли в ту сторону, то вони всі такі кабанчики. Єдине, що очі: ми на них дивилася, а вони очі поопускали вниз. А мені було не до них, я жовто-блакитний прапор побачив, Чернігівська область, і йшов в ту сторону.
Вони – злочинці, але все одно, до них ставляться як до військовополонених
Над ними ніхто не знущається, повністю міжнародне гуманітарне право задіяне. В будь-який момент, будь-який журналіст будь-якої країни, навіть Росії, може зайти на територію табору, взяти у будь-кого з них інтерв'ю, подивитися, що вони їдять, вони курять – так прописна міжнародна конвенція. Ти військовополонений, ти не злочинець.
Вони – злочинці, але все одно, до них ставляться як до військовополонених. Вони мародери, вони вбивці: діти, жінки, пологові… у Маріуполі взагалі жах, що коїлось. І я впевнений, що таке саме було в Ірпені. Просто Маріуполь – масштаб великий, і там було кільце. І зараз я знаю, що вони там говорять все, що хочеш. Як про них думаю, то мене аж мене слів навіть немає. Це пилюка, вони тупі, деградовані не освічені абсолютно. Не з освітою, а неосвічені.
М.П.: Це наслідки пропаганди?
М.Д.: Так, 100% наслідки Радянського Союзу. 30 грудня в цьому році буде рівно 100 років як був створений Радянський Союз. Я вже не кажу, що революція у 1917 році була, я просто за офіційні дати. Офіційно 30 грудня 1922 року був створений Радянський Союз. 100 років. Оці люди, які не хочуть працювати, в які не хочуть вчитися, але хочуть гарно жити. Вони хочуть там бухати, саме бухати, не пити, чи вони й займаються, але працювати не хочуть. Ленін дав їм зброю і сказав: "Іди забери в багатого, якщо не хочеш працювати, іди до багатого, який працює, вбий його, зґвалтуй його дружину, дітей, і забери те, що хочеш, ось тобі зброя". І все – пішов натовп цих деградованих. Це ще було у 1917 році.
«ДНР-івцям» дали зброю: іди забери у багатих
Зараз робиться – те саме. «ДНР-івцям» дали зброю: іди забери у багатих. Що вони в Донецьку творили? Зупиняли машини, відтискали дорогі квартири, будинки, а господарів просто вбивали, у кращому випадку – просто виганяли з хати, і що хочеш, те й роби. Супермаркети, заводи… Він же не знає, як запустити той завод, виробництво, - навіщо? Вирізати, на металолом продати, гроші пропити. 2022 рік – те саме. Прийшли «рускіє», та сама штука: ювелірні магазини, магазини побутової техніки, планшети, телефони, золото, - це «просунуті» брали. А подивіться, що беруть «не просунуті»? Унітази! Ванни крадуть, труси.
Якби росіяни працювали, мали би кошти, вони би не хотіли на війну
Це до якої мірі треба було знищити там саму не те що цивілізацію, - там не було цивілізації, - але там загнав Путін тих людей взагалі в яму таку, що вони бідні, збідовані – і морально, і фізично. І саме тому вони йдуть на війну, тому що їм обіцяють величезні кошти: «Ну давай, ти прийдеш, ми тобі заплатимо гроші, ти ж не маєш нічого, так будеш мати».
Позбавили їх роботи абсолютно. Якби росіяни працювали, мали би кошти, вони би не хотіли на війну, «нащо мені та війна?». А тут так само гроші не платять, але говорять: «Нащо тобі гроші? Прийдеш – візьмеш». Вони тому килими вивозять, тобто такі якісь речі, які були в нас українець просто не викинув би, бо як ту ялинку – лінь. А цей краде. То з ними все зрозуміло.
Бахмут їм стратегічно дуже потрібний
М.П.: Із тим, як українці ведуть на полі бою і відвойовують все більше території, чому, як ви вважаєте, росіянам настільки потрібний Бахмут? Його називають другим Маріуполем.
М.Д.: Це не другий Маріуполь, Бахмут – не в кільці. Якщо в тебе є тил прикритий, якщо в тебе є підвезення БК, води, продуктів, медикаментів, в тебе є можливість «трьохсотих», поранених, надати їм першу допомогу – і відправити в тил, в Київ, Дніпро, Тернпіль, в тебе спина прикрита.
Бахмут - ідея-фікс
Бахмут їм стратегічно дуже потрібний. Хоча, навіть якби вони взяли Бахмут, а вони вже його не візьмуть, це вже видно, - а далі що? Там є ідея-фікс, взяти хоч щось, хоч на метр просунутись вперед. Вони по всім фронтам: Харків де? Херсон? Практично вся Херсонська область, Миколаївська область вся вже наша, Запорізька область, там тільки атомна електростанція, з нею питання дуже важкі, вона на території на окупованій, я не знаю, що їм там стрельне в голову. Їм треба хоча б щось взяти. Якби там Мелітополь був наш, припустимо, то захотіли би Мелітополь. А так – Бахмут. От, ідея-фікс.
Бахмут вони теж не візьмуть
Їм треба, щоб влада своїм людям виправдала війну. Люди стали ще бідніші, їхні близькі додому не повернуться ніколи, офіційно лише майже сто тисяч людей. І тому якби вони захопили якісь території, Путін би сказав: «Так, люди загинули, але це земля наша, це – земля наша». А тут вони програють по всіх фронтах. Що робити? Весь фронт вони не візьмуть. Але Бахмут вони теж не візьмуть.
Території, які були в 1991 році, однозначно заберемо
М.П.: Що ви думаєте взагалі про заяви з боку української влади про звільнення всіх українських територій, зокрема, Криму. Наскільки це можливо?
М.Д.: Можливо на 100%. Це не те що можливо, так воно і буде, і воно до цього йде. Але повторюся з початку нашої розмови: для цього нам потрібна зброя і боєприпаси. Ми їх до території, які були в 1991 році, однозначно заберемо.
Не віддасть просто, нічого просто так не віддасть. Але ми що, питати будемо?
М.П.: Кажуть, що Крим – одна з найбільших перемог Путіна, чи він так просто його віддасть?
М.Д.: Не просто! А він що, Херсон просто віддав? А Харків? Харків знищений. Херсон зараз знищується ними. Не віддасть просто, нічого просто так не віддасть. Але ми що, питати будемо? Всі розуміють, що будуть запеклі бої, але ми кращі, у більше озброєння буде. Яка різниця, що він там хоче чи не хоче: стали, виставили озброєння, професіональні військові знищили, знайшли їхні цілі.
ми були дуже сильно здивовані: ми були отут, а отак понад нами ракети літають і б’ють по цивільному населенню
Війна – це важко, але у нас професіональні військові, у нас високоточна зброя. У нас хлопці, коли стріляють, ціляться. Тобто не стріляють просто «туди», як вони стріляли по Маріуполю: ставала там батарея «Градів», і просто б’ють по місту. Куди воно там б’є? Просто по місту, не по військовим, а по цивільному населенню.
Тоді спочатку повномасштабного вторгнення ми були дуже сильно здивовані: ми були отут, а отак понад нами ракети літають і б’ють по цивільному населенню. Для чого? А вони такі є. А українські військові ціляться і стріляють, коли треба знищити якусь небезпеку: якусь позицію, колону, автомобіль, танк. Я коли стріляю, я цілюся, знищив ціль.
Тому ми виграємо - 100%. Вони витратять сто снарядів і жодного разу не попадуть, а я один витрачу – і з першого разу попаду. Так українська армія зараз і воює, так і треба воювати: треба стріляти чітко, ясно, зрозуміти, куди ти стріляєш. Треба чітко усвідомити, що це не цивільні, що це не людина цивільна, якою перекриваються. Подивився туди: а, ось, це військовий з автоматом, танк, «Град».
М.П.: Тому що українцям ще жити на цій землі.
щоб виграти, треба цілитись
М.Д.: Так, для того, щоб виграти, треба цілитись, треба знищувати саме особовий склад військовий. Хтось може сказати, що я дуже жорстока людина. Бо якщо буде стояти танк, і з нього вилізуть три танкіста, вони стануть на перекур чи в туалет пішли, - то я в танк стріляти не буду, я знищу їх. Бо якщо вони вийшли і я знищив танк, то вони підуть, сядуть у новий танк і знову будуть стріляти. А якщо я знищив їх – все, той танк можна навіть собі знайти забрати як трофей. Ось і все. Зброя без людей стріляти не буде.
Американці навчили цінувати людей
М.П.: Ви казали, що кілька років тому брали участь у навчаннях за участі американських сил. Чого ви в них навчились? До яких стандартів треба прагнути українській армії?
М.Д.: Американці – чого я від них навчився, це дуже потужна річ, - вони навчили нас цінувати особовий склад, людей. Тому що радянська система яка була: техніку бережіть, а люди – мама ще народить. У них навпаки. Танк можна новий купити. А де ти візмеш нового солдата, особливо якщо він професіонал? Якщо ти його не вбережеш, потім нового вчи. Вони дуже сильно бережуть особовий склад. І я це правило почав вносити в усі підрозділи, із полковниками про це почав говорити, я ж кажу, що це логічно. Вони дуже сильно бережуть людей.
Танк можна новий купити. А де ти візмеш нового солдата, особливо якщо він професіонал?
І навіть був хлопець із позивним Bull, американський піхотинець, Ірак, Афганістан пройшов, він каже: «Ми так само любимо гроші, які і всі». Каже: «Уявляєш, за п’ять років – скільки людина вчилась, стала професіоналом, уявляєш, скільки в нього було грошей вкладено. Танк просто взяв і побудував новий. А професіонал, який вже п’ять років досвіду вже має, де ти візьмеш? Знов бери його, екіпіруй, вчи, витрачай на нього гроші, п’ять років - і ще не факт, що він стане таким саме професіоналом, якого ти перед тим втратив».
Вони навчили мене цьому золотому правилу: треба берегти особовий склад, щоб всі були живі, і так само вони тобі потім будуть виконувати бойове завдання, перемогу. У тебе перша задача військового – треба виконати бойове завдання. Нащо ти прийшов у збройні сили? Щоб тебе вбили просто? Але при цьому треба знищувати ціль.
У них екіпіровка погана, вони замерзають
У нас професіоналів за рахунок цього дуже багато, і це видно на фронті, за рахунок цього ми перемагаємо. У них екіпіровка погана, вони замерзають, у них досвіду немає, як воювати зимою в окопах. Де вони воювали зимою? Ті, які воювали протягом 8 років, в АТО, ООС, вони майже всі знищені. Та невеличка горстка професіоналів зараз на одному напрямку – на Бахмуті. На решті напрямків таких немає.
Зима для українського військового не є проблемою
Зараз хтось питає: а чому українські сили не рвонули вперед? А ми накопичуємо сили, ми чекаємо на озброєння американських, готуємося, це треба план, сіли подумали, що нам робити зараз. В більшості [фронт] стоїть на місці, в Бахмуті хіба, але потрохи ми десь просуваємося. Потім знову піде контратака.
Нащо на них зараз БК витрачати?
Зараз вони замерзають, і хай замерзають. Нащо на них зараз БК витрачати у такій величезній кількості і перти все одно вперед? Вони цю зиму не переживуть. У нас підтримка величезна з тилу, у нас волонтери, екіпіровка.
Зима для українського військового не є проблемою. Мало того, що досвід, а ну якщо зимно стало, то просто тепліше вдягнувся, генератори працюють, світло є, буржуйки працюють, десь там чай гарячий постійно. Подивіться, як обладнані наші позиції: у нас ця українська отака [риса], такий «господар» це має бути. Все має бути гарно, все має бути тепло.
він хоче, щоби хто, щоб Путін викопав собі бліндаж, чи що?
А у них що? Палатки поставили – «нам нема де жити, даху немає» - і так далі. Так викопай собі бліндаж! Він не хоче працювати. Викопай, візьми лопату, викопай, буде же жити. Ні, він хоче, щоби хто, щоб Путін викопав собі бліндаж, чи що?
Наші хлопці приїжджають: все, лопату в руки, обладнали, всі вистави позиції, виставили обманні позиції, виставили справжні. Це досвід величезний і бажання жити в цивілізованій країні. Це наша земля, вони до нас прийшли. Нам не потрібно Росії, російської землі – ані клаптика. І трупи ці нам не потрібні. Що ним робити, з тими трупами? Цвинтар з ними зробити?
це не навчені військові, українці їх знищать за три секунди
Тому хай тікають, нам ці трупаки тут не потрібні. І буде більше, більше. Зараз воно більше стає в геометричній прогресії. Скільки, мільйон чоловіків втекло від мобілізації в Росії? Десь вони там набрали 200 тисяч чоловік, Залужний казав, і Залужний майже впевнений, що вони нападають на нас. Ну нападають. Але це не навчені військові, українці їх знищать за три секунди.
МП: А що для вас буде перемогою? Не просто закінченням війни, а перемогою.
М.Д.: Я вам скажу. Коли «Динамо Київ» з «Шахтарем» на «Донбас Арені» зіграють у футбол. Оце буде перемога остаточна. Коли я стану з Ренатом Ахметовим, Сергієм Палкіним, і ми будемо дивитися футбол. І на «Донбас Арені» буде грандіозний концерт якийсь, оце буде перемога.
М.П.: Ви дивились Чемпіонат світу?
М.Д.: Так. Не весь, фінальну гру.
М.П.: За кого вболівали?
За Мессі. Я обожнюю цього гравця
М.Д.: За Мессі. Я обожнюю цього гравця. Я давно футбол не дивився саме з причини війни. З 2008 року я взагалі майже футбол не дивися, ну там такі якісь, іспанський чемпіонат, і то деякі матчі «Барселона-Реал», припустимо, такі потужні матчі. А вже якимись чемпіонатами я вже не цікавився. Єдине, мене дуже потішив «Шахтар», коли вони взяли Кубок УЄФА, і зараз за Кубок УЄФА в Україні, і він назавжди в Україні. І я з ним сфотографувався – важкий такий, величезний, в Києві зараз.
А цей чемпіонат світу я вже не дивився, ну фінал дивився в готелі в лоббі. І зрадів, що найулюбленіший мій футболіст на планеті взяв всі трофеї, які тільки можливо.
М.П.: Так, нарешті.
М.Д.: Так, йому не вистачало тільки світового кубку. Тепер має і цей. Маю надію, що на пенсію не піде після цього, не скаже: «Все, я вже все маю, тепер крісло-гойдалка, вудочка».
Сам у політику я не піду
М.П.: А у вас які плани? Питаю тому, що в Америці достатньо поширена практика, коли ветерани війни, просто люди, які служили, ідуть в політику. Як і Маккейн покійний, який був у полоні. То це люди, які пройшли через це, - вони герої. Я знаю, що ви не любите це слово, але в Америці це герої однозначно. Люди, які пережили це, знаходиться далі сили робити щось далі для своєї країни, і це знаходить відгук у суспільстві. Чи маєте ви політичні плани?
Майстерня з металообробки – це така здійсненна мрія
М.Д.: Ні, даю слово: я в політику не йшов, не йду і не піду ніколи в житті. Я більше за економіку. [Хочу] такий малий бізнес свій, невеличкий. Я хочу відкрити майстерню з металообробки, це моя мрія. Можна якийсь магазин продуктовий зробити, чи все що завгодно. Майстерня з металообробки – це така здійсненна мрія. Зараз Максим Когут кошти збирає мені на майстерню. Я кажу: «Максим, не треба». Він каже: «Я тебе не питаю. Ти лікуйся, виграємо війну – і якраз майстерня буде відкриватися». Буде війна? Я повернуся на війну, а після війни все одно буде майстерня.
А крім майстерні – теж щось, що відноситься до самого бізнесу. Тобто виготовляти щось і продавати. Саме виготовляти, не перепродавати. Якусь базу, припустимо, туристичну невеличку.
Політика і я – речі до такої міри не сумісні, як наче я би полюбив Росію
У нас в центрі Тернополя є величезне озеро три на чотири кілометри, і в нас немає прокату човнів, немає взагалі. Тобто прийшов риби половити – тільки з берега, або якщо ти маєш свій човен. А там мало хто має свій. Але так просто, щоб стояла база, якісь будинки, база відпочинку, і щоб було доступно для людей, не таке, щоб могли собі дозволити лише супербагаті люди, бо з них будеш дерти три шкури. Так бізнес не працює, особливо в Україні.
Всі мають мати можливість. Тобто для багатих можна зробити якийсь там «віп», і для не сильно багатих.. У нас бідних в Україні практично немає, саме отаких бідних, як в Росії. У нас кожен може собі дозволити прийти в будь-який супермаркет і нормально закупитися, тому що люди працюють.
Це одна з ідей – човникова станція. Ідей багато, роботи дуже багато, треба розвиватися. Але політика – ні. Політика і я – речі до такої міри несумісні, як наче я би полюбив Росію.
М.П.: Але знову таки, вас дуже добре знають, і вам можна було би потенційно використати вплив, щоб змінювати систему.
М.Д.: В політиці треба розбиратися, я – не фахівець, тому я не лізу в справи, в яких я не розбираюсь. Мало того, я не хочу. Навіщо я буду займатися тим, чим я не хочу. На роботу ти маєш іти із захватом. Тобто люди, які є фахівцями. От жінка може: «Ти до ранку на роботі був?» А він реально на роботі був, він зробить ідеально, бо він любить свою роботу. Тобто це його хобі, за яке йому ще й кошти платять. І він хоче зробити сам для себе ще краще, ніж хтось. І немає значення, чи це економіка, це майстерня, чи він барбер-шопер, припустимо, чи він ковбасу виготовляє, але в нього вона найкраща.
А є люди, які люблять політику, хай вони туди і йдуть. Адекватні, освічені, а не злодії, злочинці і корупціонери. Є молодь, хай вони ідуть туди. Якщо таким людям потрібна буде від мене підтримка, я завжди підтримаю. Але як я можу підтримати політика? Просто сказати, що він класний пацан? Так, якщо він класний пацан, я так всім людям і скажу.
Я можу чогось не сказати, бо я військовий, але неправди я ніколи не говорю
Я говорю правду, я ніколи не обманюю. Я від того колись страждав постійно, а тепер навпаки. Я можу чогось не сказати, бо я військовий, є військова таємниця, але неправди я ніколи не говорю. І люди вірять, я з того дуже сильно тішуся, заслужив, значить. І я скажу, що якщо потрібна буде підтримка людині, яку я вважаю чесною людиною, яка розбирається в політиці, так, привселюдно, для всіх на камеру, скажу: оце людина фахівець, він буде піднімати економіку, з нього буде прекрасний політик. А сам у політику я не піду.
Пишаюся побратимами
М.П.: Що ви хочете сказати побратимам, які зараз на війні, які у полоні, їхнім родинам?
У нас такий бійці – козаки
М.Д.: Побратимам хочу сказати, що я ними пишаюся дуже сильно. Я пишаюся, я такий гордий з того, що в нас такий бійці – козаки, козаки такі потужні. Вони так само із захватом роблять свою справу, і я дякую вам, хлопці. Дякую вам, що ви такі самі як я, а може навіть і кращі за мене. Це дуже круто. Я просто популярний. Так люди вирішили. А там бійці – супер, супермолодці. Вони, я ж кажу, вони їх знищують по повній програмі, вони професіонали. Я дуже вами, хлопці, пишаюсь, просто бомба. Бийте їх, а я буду старатися допомогти, буду просити американців нам озброєння побільше, поки є можливість. Маю надію, що мене послухають.
М.П.: Коли перемога?
М.Д.: Скоро, скоро перемога. Навіть якби я знав, я ж військовий, я розбираюся, де які війська, із хлопцями зідзвонюють, я би не сказав чітко. Але скоро.
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