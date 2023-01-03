Брифінг Голосу Америки. Нове скликання Конгресу США: хто стане спікером?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Третього січня починає роботу нове скликання Конгресу США. Кого оберуть спікером - і чи зміниться рівень підтримки України? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.