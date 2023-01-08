Російські війська далекі від оточення Бахмута – ISW

Дослідники американського Інституту дослідження війни (ISW) у своєму недільному зведенні повідомляють, що російські війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

«Нещодавні досягнення росіян у Соледарі не передвіщають неминуче оточення Бахмута, всупереч твердженням російських джерел. Навіть за найширшої інтерпретації оповідань російських військових блогерів, які стверджують, що російські війська ведуть бої на околицях Раздолівки (приблизно 6 км на північний захід від Соледару), російські війська все ще далекі від того, щоб опинитися на відстані оперативного оточення Бахмута», - йдеться у зведенні дослідників.

Як зазначають експерти ISW, для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку (GLOC) у Бахмут, російські війська мали б встановити контроль над трасою T0513 Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти траси E40 Слов'янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару).

«З огляду на те, що нещодавні темпи наростання в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться здійснити механізований поштовх до ліній звязку GLOC і просунутись до оточення Бахмута», - зауважують дослідники ISW і додають, що українські сили в Бахмуті все ще матимуть доступ до GLOC, навіть якщо росіяни переріжуть трасу E40.

Напередодні російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.

У зведенні ISW також повідомляється, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал і запаси безпілотників іранського виробництва, але, швидше за все, найближчим часом продовжуватимуть загрожувати українській інфраструктурі.