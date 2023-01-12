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- Голос Америки
Авіаколапс у США спричинив пошкоджений файл бази даних - уряд
У середу в Сполучених Штатах більш ніж 11 тисяч авіарейсів затримали і ще 1300 скасували через технічний збій.
Федеральне авіаційне управління повідомило, що систему безпеки польотів NOTAM вивів із ладу пошкоджений файл бази даних. Він вплинув як на основну, так і на резервну системи. Свідчень про те, що це була кібератака немає. Агенція продовжує розслідування.
Технічний збій паралізував роботу американських аеропортів на півтори години. Він вивів із ладу національну систему сповіщень повітряних місій — критично важливий механізм, який попереджає пілотів про потенційну небезпеку на маршрутах. Систему перезавантажили о 5 ранку у середу, але до 7 проблема все ще не була вирішена. Федеральне авіаційне управління США наказало всім авіалініям країни призупинити вильоти до 9 ранку.
“На той час ми вирішили повністю зупинити польоти доки Федеральне авіаційне управління не зможе впевнитись, що система не лише надсилає достовірну інформацію, а й що інформація доходить до пілотів. О 9 годині ранку управління переконалося, що усе працює належним чином. Тому ми зняти заборону і рейси відновилися", — розповів міністр транспорту США Піт Буттіджедж.
Цей інцидент — вже другий масовий колапс авіасистеми США за останні тижні. Раніше потужний зимовий шторм наприкінці минулого року спричинив масштабні збої та вплинув на тисячі пасажирів.
Експерти вважають, що система авіаційного управління застаріла.
"Транспортна мережа Америки відчайдушно потребує значних оновлень", — сказав Джефф Фрімен, президент і генеральний директор Асоціації туристів США.
"Кожні п'ять років відбувається перегляд ліцензії федерального авіаційного управління. Він запланований і на цей рік. Тому важливо, щоб Конгрес, переконатися, що управління має все необхідне для вирішення цих проблем", — заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
Підрахувати загальні збитки від вчорашнього збою поки неможливо. Водночас, авіакомпанія Southwest Airlines заявила, що ті 16 700 рейсів, які вона скасувала під час свят, обійдуться компанії у 825 мільйонів доларів. Людям, які не змогли вилетіти через те, що Федеральне авіаційне управління затримало рейси, авіалінії дають можливість змінювати маршрути подорожей без доплати.
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Остін: ситуація навколо Соледара плинна. США та союзники «роблять усе можливе», щоб ЗСУ «захистили суверенну територію» України
Західні політики, ЗМІ та оглядачі стежать за ходом бойових дій у районі міста Соледар, що на Донеччині. Як повідомляє британська газета Guardian з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, українські сили «тримаються», а у Соледарі тривають «запеклі бої».
Як зауважує газета, Київ заперечує, що російські війська оточили та захопили Соледар, як заявив керівник «Групи Вагнера» Євген Пригожин, який сказав, що місто впало під ударами його найманців.
Голова Пентагону: США стежать за ситуацією в Соледарі, допомагають зброєю разом з партнерами
Ситуація мінлива, середовище динамічне, триває динамічна боротьба в цьому районіЛлойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що він «не може підтвердити цю інформацію».
Відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції керівник Пентагону сказав, що ситуація навколо Соледара постійно змінюється, і США за нею спостерігають.
«Я бачив деякі з цих повідомлень, але ситуація мінлива, середовище динамічне, триває динамічна боротьба в цьому районі. Кілька разів війська рухалися вперед і назад, і це справді досить жорстокі бої. Але українці продовжують битися, дуже рішучий бій», – сказав Остін.
Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що українці мають всі можливості, необхідні для успішного захисту своєї суверенної територіїЛлойд Остін
Американський міністр оборони сказав, що США «роблять усе можливе», щоб надати можливість українцям відстоювати свою територію.
«Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що українці мають всі можливості, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території», – сказав Остін і додав, що наступного тижня в Німеччині відбудеться зустріч оборонної контрактної групи, де близько 50 міністрів оборони, обговорюватимуть, «що потрібно Україні зараз і що їй потрібно для досягнення успіху в майбутньому».
«Ми знову і знову говоримо, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і судячи з усього, що я бачу від наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме, тому ми залишаємося єдиними в наших зусиллях», – додав американський міністр оборони після зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ Японії, що проходила у Вашингтоні у форматі 2х2 за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Блінкен своєю чергою додав, що російська агресія створює виклики по всьому світу, в тому числі в Азії.
«Це не лише виклик для України, для життя та добробуту її народу. Це виклик всьому міжнародному порядку, заснованому на правилах, і тим самим принципам, які лежать в основі цього порядку, які є такими важливими в кожній частині світу, – суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, права», – сказав Блінкен і додав, що саме тому участь Японії була дуже важливою і Японія «з першого дня була сильним партнером з нами та багатьма іншими країнами в прагненні підтримувати цей порядок».
Зеленський: підрозділи в Бахмуті і Соледарі «забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним «оперативно та безперебійно». За підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача він написав у Telegram, що окрему увагу на цьому засіданні приділили боям у Бахмуті й Соледарі.
Попри прогнози, що зима принесе паузу в інтенсивності бойових дій, бої на Донбасі в районі Бахмута залишаються запеклими, особливо в місті Соледар у Бахмутському районі.
Соледар не має стратегічного значення – генерал Гертлінг
Військові експерти українські та американські кажуть, що Соледар не має стратегічного значення, але є місцем перевірки нової російської тактики і протистоянням всередині російської влади.
«Жорстока битва за маленьке містечко на Донбасі, Соледар, сьогодні є місцем нової російської тактики: відправляти групи колишніх в’язнів знову і знову, просто на смерть і заміну новими групами. Загони вбивць «Групи Вагнера» штовхають їх вперед і стріляють у них, якщо вони відступають», – пише у Twitter колишній міністр оборони України, а нині один з експертів «Атлантичної ради» Андрій Загороднюк.
Володіння Соледаром не має стратегічної переваги. Це зіткнення особистостей всередині РосіїГенерал у відставці Марк Гертлінг
Як раніше повідомляв «Голос Америки», британська розвідка володіє даними, що в російській армії повернулися до практики «загороджувальних військ» часів Другої світової війни, коли «ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають, щоб змусити їх іти у наступ».
Американський генерал, колишній командувач сил США у Європі генерал у відставці Марк Гертлінг в інтерв’ю телеканалу CNN сказав, що бої за Соледар мають більше значення для розкладу сил у владних ешелонах в Москві, ніж на полі бою.
«Володіння Соледаром не має стратегічної переваги. Це зіткнення особистостей всередині Росії, – вважає американський генерал. – Герасимов, Суровікін, Пригожин, пан Путін, вони, мають проблеми з наступом по всьому фронту, чого вони прагнули з початку цієї війни. Соледар не є стратегічно важливим містом. Бахмут на південь від Соледара також не є стратегічно важливим».
Для українців Соледар і Бахмут, на думку Гертлінга, мають також не так стратегічне, як психологічне значення.
«Українці розуміють, що для того, щоб повернути територію на Донбасі, вони не можуть допустити подальшого просування російської армії або, в даному випадку, Групи Вагнера, – каже американський генерал. – Українці мають глибоку оборону, навколо цих районів. Вони не хочуть поступитися ні сантиметром землі, тому збираються воювати».
За його словами, навіть якщо росіяни візьмуть Соледар і Бахмут, це може стати «пірровою перемогою», яке не дасть великої переваги Росії на полі бою.
«Війська Вагнера можуть зрештою захопити місто Соледар, але якщо вони це зроблять, це може бути чистою тактичною «пірровою» перемогою, але стратегічним успіхом для України, яка тримається стільки часу. Це подібно до Маріуполя», – вважає американський генерал.
Спроби російської армії захопити Маріуполь призвели до його майже повної руйнації, жертви серед цивільних оцінюють у десятки тисяч людей.
Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала понад три місяці, зв'язуючи російські війська від розгортання наступу на Київ та інші ключові міста України. Місто, у якому за даними міської влади, триває гуманітарна катастрофа, залишається повністю окупованим.
- Голос Америки
Збір даних користувачів, дискримінація, екстремізм - Байден хоче протидіяти зловживанням провідних IT-компаній
Президент США Джо Байден закликав демократів і республіканців об'єднатись для протидії зловживанням з боку провідних IT-компаній, зокрема незаконному збору даних користувачів, дискримінації та порушенні прав дітей і меншин онлайн. Про це йдеться у колонці авторства глави Білого дому для The Wall Street Journal.
"Американська індустрія технологій є найбільш інноваційною у світі. Я пишаюся тим, чого вона досягла, і багатьма талановитими, відданими людям, які щодня працюють у цій галузі, - пише Байден. - Але, як і багато американців, я стурбований тим, як деякі працівники галузі збирають, передають і використовують наші найбільш особисті дані, поглиблюють екстремізм і поляризацію в нашій країні, змінюють умови нашої економіки, порушують громадянські права жінок і меншин і навіть поставити під загрозу наших дітей".
"Соціальні мережі та інші платформи дозволили образливу та навіть злочинну поведінку, як-от кіберпереслідування, сексуальну експлуатацію дітей, порнографію без згоди та продаж небезпечних наркотиків", - зауважено у статті. Також там ідеться про ймовірне придушення технологічними гігантами менших бізнесів і зловживання компаніями приватних даних для власного збагачення.
У колонці президента йдеться про те, що Білий дім розробляє нові правила конфіденційності комерційних даних, бореться із алгоритмічною дискримінацією захищених груп, збільшує фінансування антимонопольних органів для технологічної галузі (яку у США називають Big Tech) та працює над тим, щоб зробити онлайн-безпеку пріоритетом.
При цьому Байден закликав законодавців з обох партій діяти, щоб "притягнути до відповідальності великі технологічні корпорації": захистити конфіденційність користувачів, зокрема, дітей, запобігати дискримінації, сексуальній експлуатації та кіберпереслідуванню.
Як пише Reuters, і республіканці, і демократи протягом кількох років вивчають різні аспекти технологічного сектору, в основному погоджуючись щодо існування значних проблем зі провідними ІТ-компаніями, як-то Google, Facebook та інші, однак вони в основному не погоджуються щодо способів розв'язання цих проблем.
Зокрема, проти компанії Google у суді зараз розглядається урядовий позов щодо того, що у техніці компанії Apple пошуковик Google використовується за замовчуванням, що може порушувати американські антитрастові закони.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
У ВМС США хочуть запобігти ситуації, коли потрібно буде обирати між власним озброєнням та допомогою Україні - ЗМІ
Виробники зброї мають наростити виробництво, щоб ВМС США уникнули "викликів", пов'язаних із власним озброєнням і допомогою Україні. Такими застереженнями поділились представники ВМС США під час щорічної конференції Асоціації надводного флоту в Арлінгтоні, штат Вірджинія в середу, повідомляють американські оборонні видання.
Посадовці Військово-морських сил США звернули увагу на те, що оборонна промисловість не має змоги оперативно доставити необхідну кількість боєприпасів як для задоволення потреб морської служби, так і для доставки допомоги Україні, повідомляють зокрема видання Military.com та Defense One.
«Я не прощаю того факту, що вони не доставляють боєприпаси, які нам потрібні», — сказав під час конференції адмірал Деріл Кодл, командувач силами флоту. Кодл озвучив питання озброєння ударних груп авіаносців США, яке відчуває затримку постачання боєприпасів і припустив, що це пов'язане з надсиланням допомоги Україні.
Крім того, Кодл нагадав, що виробники все ще оговтуються від збоїв у роботі каналів поставок і від проблем, пов’язаних з пандемією ковіду, хоча він не вважає це виправданням: “Мені байдуже... Ми всі маємо важку роботу”. Міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо своєю чергою також наголосив, що «промисловість має переконатися, що вони продовжують … стимулювати … своїх працівників усіма можливими способами... щоб надолужити втрачений час», порадивши галузі зокрема реінвестувати частину власних прибутків.
Карлос Дель Торо у розмові з журналістами прокоментував, що можливий дефіцит боєприпасів «завжди викликає у нас занепокоєння, і ми стежимо за цим дуже, дуже уважно». Дель Торо сказав, що ВМС «ще не зовсім готові», коли йшлося про момент прийняття рішення щодо вибору між власним озброєнням та допомогою Україні .
“Якщо конфлікт триватиме ще шість місяців чи ще один рік, він, безперечно, продовжить напружувати канали поставок, продукуючи нові виклики”, - каже Дель Торо.
Жоден із чиновників не вдавався в подробиці того, наскільки фактично вичерпані запаси боєприпасів ВМС, але адмірал сказав, що наявних ресурсів недостатньо для виконання нової вимоги служби щодо того, щоб вона могла водночас плавати на 75 кораблях.
Незважаючи на озвучений дефіцит боєприпасів, ні Кодл, ні Дель Торо не закликали США надіслати Україні менше пакетів військової допомоги, - наголошує видання The New York Post.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країні Альянсу мають збільшити своє виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в техніці зростає.
Кімната терапії іграшкою: психологічна допомога для маленьких українців. Відео
Звичайна іграшка може стати дієвим засобом психологічної допомоги для дітей та навіть дорослих. Так вирішили українські психологи, які шукають ефективні способи подолання посттравматичних станів у маленьких українців, які страждають через війну.
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