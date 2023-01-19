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Вплив Православної церкви України зростає, її голос є більше чутно – богослов Даниїл Ґаладза
Війна між Росією та Україною, двома центрами православ'я у світі, не стала приводом для згуртування православного світу проти війни. Про це на конференції у Греції, що зібрала минулого тижня близько 400 православних богословів із 44 країн світу, сказав Митрополит Амбросій Корейський і екзарх Японський. Представник Вселенського патріархату зауважив, що «дуже мало православних церковних лідерів насправді зайняли публічну антивоєнну позицію».
На цій, як її називають організатори, Мегаконференції Міжнародної православної богословської асоціації (ІОТА), вчені богослови та священники, які представляють 200-от мільйонну православну спільноту у світі, обговорювали і питання війни, і становище Української православної церкви Московського патріархату, і питання помісних церков, зокрема в Америці.
Не обійшлося і без неочікуваних поворотів, коли представник УПЦ Московського патріархату відстоював право українців на самозахист у дискусії з «православними пацифістами» з Греції.
Про те, як проходили ці дискусії, кореспондентка «Голосу Америки» Наталія Чурікова говорила з викладачем Папського східного інституту у Римі Даниїлом Ґаладзою. Отець Даниїл є дияконом Греко-католицької церкви, чиї наукові інтереси включають православне християнство та стосунки між православними і католиками.
Папський Східний Інститут є частиною консорціуму Папського Григоріанського Університету, де навчається багато студентів з України, а випускником цього інституту свого часу був нинішній Вселенський Патріарх Варфоломій I, який захистив у Римі докторську дисертацію зі східного канонічного права.
Розмова була відредагована для ясності та плинності.
Наталія Чурікова, «Голос Америки»: Отче Даниїле, наскільки ця війна роз’єднала православний світ? Чи дійсно є церкви, які відкрито підтримують Російську православну церкву у її війні з Україною?
Даниїл Ґаладза, богослов УГКЦ: Були круглі столи, сесії, присвячені питанням війни і миру, і там говорили, що треба чітко засуджувати війну. Була також цікава дискусія, в якій брали участь представники Orthodox Peace Fellowship, тобто Православного товариства миру, які себе вважають пацифістами і були учасники конференції з України, і один – як правильно називати тепер – Українська православна церква Московського патріархату, чи церкви Митрополита Онуфрія, не знаю, як точно, але один представник цієї церкви сказав, що треба розуміти, що українці не тільки мають право, але мусять захищати свою країну.
І це був ніби виклик представникові цього православного товариства, який мусив визнати, що так. При тому, що він є пацифістом, він визнав, що українці мусять себе захищати. Він про це казав з великим сумом, що якщо якийсь християнин бере зброю у руки у часи війни, то це несе духовні, психологічні наслідки.
Була одна науковця, яка належить до Православної церкви України (ПЦУ), і вона сказала, що треба розуміти ситуацію людей в Україні, і що проповідувати мир, очевидно, можливо, але треба розуміти, що ідеться про справедливий мир.
Був один богослов родом з Лівану, який спитав, що якби завтра Туреччина напала б на Грецію, то чи ви як православні, будете проповідувати, що просто треба молитися за мир, коли вони вас убивають?
Дуже багато раніше в католицькому світі обговорювалося питання теорії «справедливої війни» just war, aле вона говорила, що і мир має бути справедливий.
Був один богослов родом з Лівану, який спитав, що якби завтра Туреччина напала б на Грецію, то чи ви як православні, будете проповідувати, що просто треба молитися за мир, коли вони вас убивають? Ніхто не міг відповісти чітко, бо знали відповідь, що вони би цього не дозволили.
Н.Ч.: Чи були представники Російської православної церкви? Чи вони мусили відповідати на якийсь неприємні, можливо, запитання для себе?
Д.Ґ.: Це мене трошки здивувало. Через те, що я працюю в науковому світі християнського сходу, я часто зустрічаю колег, які належать до Російської православної церкви, або інших православних церков, які мали зв'язок з Московським патріархатом, і я помічаю, що ті, які є переважно за кордоном Російської Федерації, можуть вільніше говорити, особливо, якщо вони відчувають трошки більше незалежності.
Були науковці, наприклад, монахиня сестра Васса, людина, яка веде програму YouTube «Кава з сестрою Вассою». Вона робила кілька передач про війну, запрошувала отця Кирила Говоруна, митрополита Філадельфійського УГКЦ Бориса Ґудзяка, які говорили про російську війну проти України. Вона є православна монахиня Зарубіжної російської православної церкви, народилася в Америці, вона чітко говорить проти війни.
Н.Ч.: Коли проходила установча конференція ІОТА у 2019 році, Православна Церква України лише створювалася. Чи за чотири роки вона набула якогось свого голосу як одна із найбільших православних церков у світі?
Цього року головна доповідь не лише підтримала рішення Вселенського патріархату щодо томосу для України, але і чітко засудила Московський патріархат. Це була велика різниця, і можна сказати, що відчувався вплив Православної церкви України.
Д.Ґ.: У 2019 році я не був присутнім особисто на тій конференції, але знаю, що головну доповідь виголосив митрополит Калістос Вейр, який помер минулого року. Він був визнаний світовий експерт православного богослов'я і християнського сходу. І хоча він був єпископом Вселенського Патріархату в Англії, було неочікувано, що він не підтримував томос і критикував його.
Цього року головна доповідь не лише підтримала рішення Вселенського патріархату щодо томосу для України, але і чітко засудила Московський патріархат. Це була велика різниця, і можна сказати, що відчувався вплив Православної церкви України.
Н.Ч.: Є ще питання юрисдикції, яке розділяє між собою православних, ми знаємо що це було питання, яке обговорювалося під час надання томосу Православній церкві України, і це питання є також актуальне і для Америки, де не існує однієї (помісної) православної церкви, є багато православних громад під різними юрисдикціями – є російські, українські, сербські, грецькі, антиохійські, які не об'єднані під одним дахом. Навіть коли президент Джо Байден вітав православних із Різдвом 7 січня, то було не зовсім зрозуміло, до кого він звертається, тому що багато громад перейшли на григоріанський календар.
Д.Ґ.: Це правда. Питання юрисдикції – це велике питання не тільки для православного, але і для католицького світу, бо у древній церкві була ідея, що є одне місто, є один єпископ. І римо-католицька церква і, наприклад, Вселенський Патріархат намагалися дотримуватися цієї позиції, але вже впродовж історії стало зрозуміло, що такий ідеал не завжди можна було втілювати в практику.
Тепер часто обговорюють, що можливо, потрібно примиритися зі status quo, що є одне місто і кілька єпископів, які себе вважають єпископами цього міста. Можливо треба шукати якісь розв'язки єдності іншими способами через діалог та співпрацю.
Щодо американського контексту, це правда що є різні юрисдикції. Наприклад, скільки православних єпископів, які мають титул «Нью-Йоркський» – я не хочу помилитися, але можна перерахувати - є Грецький православний архієпископ Нью-Йорку, є єпископ Православної Церкви Америки, він має титул Вашингтонський і Нью-Йоркський і всієї Америки і Канади. Римо-католицька церква також усвідомлювала цю проблему і тому греко-католицькі єпископи не мають титул Нью-Йорку, вони мають титул Стамфордський, Коннектикут, чи Пасікський, Нью-Джерсі, вони є у великому районі Нью-Йорку, але того титулу не мають.
Щодо календаря, то церковні спільноти в Америці, які живуть за новим календарем або новоюліанським, це – вже згадувана Православна церква Америки, антиохійский патріархат, тобто церква, яка має зв'язки з патріархатом Антіохії, і християнами Близького Сходу, де літургійна мова – арабська, Румунська церква, Болгарська церква, але в Америці немає дуже багато болгарських спільнот.
Здається, це є головні спільноти. А за юліанським календарем, тобто тим календарем, який дотепер домінує в Україні, живуть Українська православна церква, яка є під Вселенським патріархатом, в Америці та в Канаді, Російська православна церква зарубіжна і в єдності з Московськими патріархатом, і Сербський патріархат. А греко-католицькі спільноти в Америці в абсолютній більшості випадків є на григоріанському календарі.
Н.Ч.: Чи були якісь питання, які православні можуть вирішувати разом, якісь питання, у яких православні можуть говорити одним голосом?
Д.Ґ.: Очевидно, вони можуть проповідувати Євангеліє одним голосом, вони всі визнають головні засади віри, Євангелія, Ісуса Христа, і таким способом проповідує мир і любов, і тут вони представляють єдність церкви.
Щодо деталей, то я б сказав, що наукова конференція може надати напрямок ідей про розв'язування проблеми, але оскільки це є люди, які займаються дослідженнями, вони не завжди вирішують питання. Вони можуть давати поради, але чи ієрархи та парафіяни, їх сприймуть, це – інше питання. Але, я думаю, всі погоджуються, що треба зберігати єдність, бо це є вже велика проповідь світові про християнську віру.
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- Голос Америки
США продовжують тиснути на Німеччину щодо відправлення танків Leopard для України - медіа
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся із новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, щоб домогтися від Берліна дозволу на передачу танків німецького виробництва Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді.
Німеччина дозволить відправляти Києву танки німецького виробництва в Україну для захисту у війні Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки, повідомило Reuters джерело в уряді Німеччини.
Але офіційні особи США публічно та приватно наполягають на тому, що Вашингтон наразі не планує надсилати танки американського виробництва в Україну, стверджуючи, що Києву було б надто складно утримувати їх, адже це вимагатиме значних матеріально-технічних зусиль.
При цьому, як пише Reuters, неназваний представник Пентагону зазначив, що постачання Україні танків Leopard є найбільш доцільним, оскільки низка країн вже має їх і готова швидко їх передати. "Міністр буде тиснути на німців щодо цього", – сказав агенції високопосадовець Пентагону.
До початку переговорів Остін подякував Берліну за підтримку Києва, не згадуючи конкретно питання танків: "Німеччина залишається одним із наших найважливіших союзників".
Пісторіус, виступаючи всього через кілька годин після вступу на посаду, заявив, що Німеччина готова підтримати Київ: "Разом із нашими партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу та територіальну незалежність і суверенітет".
Як заявив Reuters другий американський високопосадовець, Вашингтон "дуже оптимістично налаштований на те, щоб досягнути прогресу" у заклику до Німеччини дозволити третім країнам передавати Києву Leopard. Зокрема, на це можуть вплинути рішення Великої Британії надіслати Києву 14 танків Challenger 2, а з боку Польщі та Фінляндії звучали заклики до Берліна дозволити надіслати Києву німецькі танки.
Напередодні заступник міністра оборони США Колін Каль після свого візиту до Києва заявив на прес-конференції у Пентагоні, що у новому пакеті допомоги Україні пріоритетом будуть засоби протиповітряної оборони та машини піхоти Bradley. Однак, у відповідь на запитання про можливість передачі танків Abrams Міноборони США ще зважує "за й проти".
У питанні ракет далекого радіусу дії ATACMS, про які також просить Київ, Каль сказав: "Ми вважаємо, що українці можуть відтіснити росіян без ATACMS".
У статті використано матеріали Reuters
Українці у штаті Вашингтон збирали кошти на допомогу Україні на зимовому фестивалі. Відео
До збору коштів на допомогу Україні долучилися близько 90 дітей у штаті Вашингтон, на північно-західному узбережжі США. У місті Редмонд пройшов зимовий фестиваль, який став одним із найбільших заходів для української громади штату Вашингтон. У Вертепі брали участь діти вимушених переселенців.
- Голос Америки
США допоможуть забезпечити роботу водопостачання та опалення в Києві та регіоні
На тлі нападів Росії на українські енергооб'єкти, уряд США співпрацюватиме з американським Конгресом, щоб забезпечити додаткові 125 млн доларів допомоги для України. Про це в четвер оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Кошти підуть на придбання необхідного промислового обладнання, щоб підтримати системи водопостачання та опалення в Києві та навколо нього, йдеться в повідомленні.
В своєму дописі у Twitter Блінкен підкреслив, що напади Росії, спрямовані на те, "щоб мільйони людей залишилися без електрики протягом зимових місяців", "ще більше додали рішучості українцям вистояти".
Напередодні цю допомогу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США Саманта Пауер обговорила цю допомогу з першою леді України Оленою Зеленською, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими.
Кошти на допомогу були затверджені Конгресом США минулого місяця в рамках програми додаткового фінансування України, повідомили в USAID.
Чому Шольц у Давосі не наважився вимовити слів «танк» і «Леопард»?
«Росія веде імперіалістичну агресивну війну на порозі Європи», - нагадав Олаф Шольц на Світовому економічному форумі у Давосі 18 січня.
Німецький канцлер поспішив проголосити в тій же промові, що Росія «вже повністю провалилася у досягненні своїх імперіалістичних цілей», бо, як він висловився, «Україна захищається дуже успішно і з вражаючою відвагою».
Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків.Володимир Зеленський
Шольц підкреслив, що Берлін буде «підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно».
«Щоб ця війна закінчилася, російська агресія повинна зазнати провалу», - проголосив він.
Попри такі заяви навіть ті, хто вражений шольцівським «zeitenwende» - історичним розворотом політики Німеччини проголошеним на третій день лютневого російського вторгнення в Україну, зауважують, що Берлін стримується.
Крістін Ламбрехт, яка, очолюючи німецьке міністерство оборони, серед перших великих досягнень називала постачання українцям кількох тисяч шоломів, пішла у відставку тоді, коли Німеччина вийшла на небувалий рівень збройної допомоги Україні з самохідними гаубицями, сучасними системами протиповітряної оборони і бойовими машинами піхоти Marder.
Але від Німеччини - європейського велетня з незрівнянними на континенті військово-промисловими потужностями очікують більшого.
Олаф Шольц у Давосі мав нагоду сказати, що його країна готова вслід за Британією і Францією та у відповідь на заклики Польщі й натяки Фінляндії та інших перейти до постачання Україні своїх бойових танків, що було б вищим рівнем військової допомоги і посиленням здатності українців контратакувати російських загарбників.
«Навіщо вагатися і навіщо вичікувати» з рішенням про постачання Україні танків «Леопард»? - запитав німецького канцлера український журналіст на форумі у Давосі.
Відповідаючи на це пряме запитання, Шольц перерахував багато видів зброї, яку німці надають українцям, але жодного разу не вимовив ні слова танк, ні «Леопард».
Примітною у його відповіді була згадки про «стратегію» колективності західної допомоги Україні і застереження про небезпеку «розростання російської війни проти України у війну НАТО з Росією».
Німеччина - німці прагнуть за усіляку ціну уникнути відповідальності за ще одну світову війну.
Президент Зеленський, який кількома годинами згодом теж промовляв до форуму у Давосі через відеозв’язок з Києва, заявив, що дії світу у відповідь на російську війну мають бути «рішучіші і швидші».
«Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків», - закликав Зеленський.
Тим часом з Берліна в інтерв’ю пресі неназвані посадовці транслювали натяки, що навіть рішення про надання важких танків Британією і оголошення Польщі та сигнали Фінляндії, Данії й інших про готовність передати «Леопарди» Україні не задовольняють прагнення Німеччини дотримуватися стратегії колективності.
«Німеччина не дозволить союзникам постачати Україні танки німецького виробництва для захисту від Росії, а також не постачатиме свої власні системи, якщо США не погодяться надати танки американського виробництва, сказав чільний німецький представник», - повідомила 18 січня газета The Wall Street Journal і подібне передало також агентство Reuters.
Спростувань цієї інформації з Берліна не надходило, в той час як новопризначений німецький міністр оборони Борис Пісторіус 19 січня готувався до першої зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном.
США досі наполягали, що надання американських танків Abrams Україні було б недоцільним з огляду на потребу величезної і обтяжливої системи підтримки для експлуатації такої техніки.
20 січня на американській військовій базі Рамштайн в Німеччині керівники військових відомств кількох десятків країн обговорюватимуть те, яку зброю далі надавати Україні для допомоги у війні з Росією.
Історичні причини стриманості Німеччини
«Друга Світова війна закінчилася давно - 80 років тому, але вона ще відлунює в українській, російській, польській і німецькій пам’яті... Надсилати німецькі танки Леопард, названі певними тваринами, що стало традицією в Німеччині ще до Другої Світової, це також відлунює історією, яка бентежить Берлін», - пояснював у розмові з «Голосом Америки» лектор з європейської політики в Королівському коледжі Лондона Александер Кларксон.
За його словами «танки - це надто нагадує про Другу Світову… Окрім історичних причин є і прагнення не випереджати американців через небажання виглядати ініціатором войовничої політики щодо Росії».
«Впродовж останніх тижнів і місяців у Німеччині відбуваються величезні дебати довкола того, що Німеччина може виявитися учасницею в цій війні… Відбувається постійний пошук червоних ліній. Ці самонав'язані червоні лінії постійно пересуваються кожного разу, коли Україні надають нові види зброї», - коментує Мінна Аландер з Фінського інституту з міжнародних справ.
Причиною таких болісних шукань Мінна Аландер у дописах в Twitter називає те, що «Німеччина - німці прагнуть за усіляку ціну уникнути відповідальності за ще одну світову війну».
«Це хибна логіка, бо до цього довести можуть також і бездіяльність та потурання. Але для колишнього агресора ці перепони дуже високі», - вважає вона.
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