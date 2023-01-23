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Час-Time

Перші БМП Bradley надійдуть в Україну у найближчі тижні. ЧАС-ТАЙМ

Перші БМП Bradley надійдуть в Україну у найближчі тижні. ЧАС-ТАЙМ
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Перші БМП Bradley надійдуть в Україну у найближчі тижні. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Перші БМП Bradley мають прибути в Україну у найближчі тижні - високопосадовець Пентагону. Берлін обіцяє найближчим часом ухвалити рішення про передачу Києву танків Леопард-2 - міністр оборони країни Боріс Пісторіус. Джон Кірбі: наразі рішення Німеччини про передачу танків не впливає на міцність рішучості альянсу допомоги Україні. Росія втрачає свою суперсилу - експерти про вплив енергетичних санкцій Заходу. Американські експерти активно обговорюють заяву російського міністра оборони про реформу армії Росії. Українці Нью-Йорка та околиць разом з Україною у неділю відзначали День соборності.

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