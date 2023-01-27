Космічна китайська компанія - під санкціями США, через допомогу Росії

США включили китайську компанію Spacety, з офісами в Пекіні та Люксембурзі, до санкційного переліку, звинувативши її в допомозі Росії у війні проти України.

Компанію включено до переліку з 16 установ, що підпали під санкції введені проти мережі "Групи Вагнера" Міністерством фінансів США цього тижня.

26 січня Міністерство фінансів включило російську "Групу Вагнер" до переліку міжнародних злочинних організацій і розширило санкції проти неї та запровадило санкції проти компаній з її мережі.

Китайська Spacety, заявляють в уряді США, надавала супутникові знімки території України, щоб допомогти бойовим операціям "Групи Вагнера" в Україні.

Знімки, йдеться в повідомленні, надавались російській компанії Terra Tech, також включеній до санкційного переліку. Ця компанія, заявили в Мінфіні США, надає знімки зроблені з комерційних супутників, а також знімки зроблені дронами з повітря.

Цього тижня, журнал Time, з посиланням на поінформовані джерела, повідомив, що США висловили Китаю занепокоєння тим, що державні компанії країни, можливо, надають допомогу Росії у війні проти України.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр у вівторок заявила, що США "продовжуватимуть повідомляти Китаю про наслідки надання матеріальної підтримки у війні Росії проти України".

"Розширені санкції проти "Вагнер" а також нові санкції проти їхніх поплічників та інших компаній, які сприяють російському військовому комплексу, далі обмежать здатність Путіна озброювати і забезпечувати машину війни", - заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.

У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться, що рішення Вашингтона підтримує мету "знизити спроможність Москви вести війну проти України, сприяти притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за агресивну війну Росії та пов’язані з нею зловживання, а також чинити подальший тиск на оборонний сектор Росії".

Зокрема, США наклали обмеження на низку компаній, що забезпечують діяльність ПВК "Вагнер", включаючи авіаційну компанію та пропагандистську організацію. Держдеп також визначив низку фізичних та юридичних осіб, розташованих у Центральноафриканській Республіці, Китаї, Люксембурзі та Об’єднаних Арабських Еміратах, які пов’язані з діяльністю організації Пригожина по всьому світу.

В Кремлі у відповідь на розширення санкцій проти "Групи Вагнера" звинуватили Вашингтон у прагненні "демонізувати" групу.