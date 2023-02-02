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У Колорадо безкоштовно встановили протез українському військовому. Відео

  • Голос Америки
У Колорадо безкоштовно встановили протез українському військовому. Відео
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У Колорадо безкоштовно встановили протез українському військовому. Відео

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