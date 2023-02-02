Брифінг Голосу Америки. Українські військові будуть готові оперувати системою Patriot протягом тижнів

Брифінг Голосу Америки - наживо. Українські військові, які зараз проходять навчання на системі ППО Patriot у США, зможуть оперувати нею вже протягом тижнів. Про це "Голосу Америки" повідомив аташе з питань оборони України у США. Говоримо про ці та інші теми. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.