Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

Німеччина готує додаткові танки Україні попри докори Путіна

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час відвідання танкового підрозділу німецької армії. 1 лютого 2023 р.

Російський президент скористався вісімдесятою річницею Сталінградської битви, щоб прирівняти російський напад на Україну до подій Другої Світової війни і гостро скритикував збройну допомогу, яку українцям надає міжнародна спільнота.

Найбільше зброї Україні зараз надають США та Велика Британія, які були учасниками антигітлерівської коаліції, але президент Путін у промові 2 лютого у Волгограді (колишньому Сталінграді) окремо зупинився на докорах Німеччині.

Під тиском закликів України та інших урядів і після майже року вагань Німеччина наприкінці січня дала згоду, щоб низка країн змогла передати українській армії свої танки німецького виробництва, а також Берлін пообіцяв надати 14 власних танків «Леопард-2».

Одночасно з Німеччиною також і США оголосили, що нададуть Україні понад 30 американських танків «Абрамс», а раніше 14 своїх танків «Челленджер-2» українцям пообіцяла Велика Британія на додаток до так званих легких танків Франції.

Але тепер Путін, замовчуючи факт, що саме він віддав наказ вторгнутися в Україну, доводить, що Росія, нібито, обороняється.

Він сказав: «Неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танки «Леопард».

Путін не згадав заклики міжнародної спільноти припинити бойові дії і вивести російські війська з України, а натомість проголосив, що Росія має перемогти.

Намагаючись приховати факт ізоляції Москви від західних країн - колишніх союзників у війні з нацистською Німеччиною, російський президент заявив, що має «багато друзів у світі включно з Америкою, Північною Америкою та Європою».

Тим часом у Німеччині 3 лютого урядовий речник підтвердив повідомлення, що Берлін готує додаткові партії танків для України і зокрема йдеться про танки старішої моделі - «Леопард-1».

Німецькі джерела повідомляють, що будуть відремонтовані танки «Леопард-1», які зняті з озброєння армії, але зберігаються на складах.

Преса в Німеччині також цитує міністра оборони Бориса Пісторіуса про наміри викупити в Катару 15 самохідних броньованих зенітних установок «Гепард» і передання їх Україні, де вони себе добре зарекомендували для захисту від російських авіа та ракетних ударів.

«Гепарди дуже добре показали себе на війні в Україні. Якщо ми можемо отримати додаткові машини від партнерів, то це точно була б підмога для українців», - цитує міністра газета Sueddeutsche Zeitung.

Дивіться також:

Чи може Україна приєднатись до ЄС ще до закінчення повномасштабної війни? Відео
Embed
Чи може Україна приєднатись до ЄС ще до закінчення повномасштабної війни? Відео

No media source currently available

0:00 0:05:10 0:00
Direct link
Більше

Всі новини дня

Чи може Україна приєднатись до ЄС ще до закінчення повномасштабної війни? Відео

Чи може Україна приєднатись до ЄС ще до закінчення повномасштабної війни? Відео
Embed
Чи може Україна приєднатись до ЄС ще до закінчення повномасштабної війни? Відео

No media source currently available

0:00 0:05:10 0:00
Direct link

У Євросоюзі оголосили про намір цього року надати Україні понад 2 мільярди євро, а до 24 лютого - ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Європарламент ухвалив резолюцію, де закликав Євросоюз "працювати над початком переговорів щодо вступу України в ЄС”.

Більше
  • Голос Америки

Новий імовірний наступ Росії може відбутися на Луганщині у найближчі півроку - Інститут вивчення війни. Відео

Новий імовірний наступ Росії може відбутися на Луганщині у найближчі півроку - Інститут вивчення війни. Відео
Embed
Новий імовірний наступ Росії може відбутися на Луганщині у найближчі півроку - Інститут вивчення війни. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:41 0:00
Direct link

Новий імовірний наступ Росії може відбутися на Луганщині - у найближчі півроку. Такі прогнози озвучили в американському  Інституті вивчення війни. Експерт Інституту Джордж Баррос розповів, - на це вказують перекидання на Луганщину найкращих підрозділів російської армії.

Більше

Американські сенатори коментують питання літаків для України. Відео

Американські сенатори коментують питання літаків для України. Відео
Embed
Американські сенатори коментують питання літаків для України. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:35 0:00
Direct link

У Конгресі завжди будуть дискусії про те, яку саме зброю потрібно надати Києву, - вважає республіканський сенатор Кевін Креймер. А от сенатор-демократ Дік Дурбін переконаний: дебати про надання Україні літаків-винищувачів лише починаються.

Більше

Коли західні танки можуть опинитись на полі бою - аташе з питань оборони України в США. Відео

Коли західні танки можуть опинитись на полі бою - аташе з питань оборони України в США. Відео
Embed
Коли західні танки можуть опинитись на полі бою - аташе з питань оборони України в США. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:06 0:00
Direct link

Отримання американських танків Абрамс може зайняти більше часу - аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький. А от німецькі Леопарди та британські Челленджери можуть опинитись на полі бою вже навесні - після того, як українські екіпажі пройдуть необхідне тренування.  

Більше

Більше

Back to top
XS
SM
MD
LG