Також представники ЄС пообіцяли Україні військову, фінансову та політичну допомогу до першої річниці вторгнення 24 лютого. Більше про значення та результати саміту нам розповіла кореспондентка Радіо Свободи Ірина Сисак.
Саміт Євросоюз-Україна – підсумки зустрічі лідерів ЄС у Києві. Відео
У Києві відубувся саміт Євросоюз-Україна. Попри повітряні тривоги та загрози обстрілів, високопосадоці вирішили приїхати до української столиці, аби запевнити у своїй непохитній підтримці. Протягом саміту президентка Єврокомісії оголосила про підготовку нового, десятого раунду санкцій проти Росії.