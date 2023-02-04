«Маріуполя зараз немає», – з болем говорить пастор, але вірить у повернення і відродження рідного міста та перемогу добра над злом.
Інтервʼю з пастором Мохненком: «Маріуполя більше немає, його знищила Росія». Відео
«Найстрашніший сон, який я бачу після 24-ого, – сон про те, що я не встиг вивезти дітей», – розповідає Голосу Америки відомий релігійний діяч із Маріуполя Геннадій Мохненко. Разом із однодумцями з «Капеланського батальйону Маріуполь» він працює на лінії фронту. На фронті й 11 його синів.