З Канади вирушив перший з обіцяних Україні танків Leopard 2

Віцепрем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав американського мільярдера Ілона Маска "одним із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України". Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, яке опублікували 3 лютого.

«Я думаю, що його [Ілона Маска] особистий вклад, його компанії – це більше, ніж 100 мільйонів доларів. І це інвестиції. Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги. Тому на сьогодні у нас продовжується комунікація. Нещодавно я йому відправляв фото останньої партії Starlink, як їх використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура", – сказав очільник Мінцифри України.

Михайло Федоров повідомив, що підтримує зв'язок з Ілоном Маском і розповідає йому про Україну.

"Я намагаюсь донести нашу позицію, трохи більше розповідати про Україну, поки що є зворотний зв'язок і є допомога. І я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери", - розповів міністр журналістці Радіо Свобода Софії Середі. За словами Федорова, він надсилає Ілону Маску фотографії та меми зі "старлінками".

На уточнення про те, чи вплинули якимось чином заяви Маска про неможливість безплатно надати Україні термінали Starlink, Федоров зазначив, що після цього «Україна отримала вже багато партій за ціною, яка трохи нижча, ніж взагалі вони коштують... Вони продовжують нас активно підтримувати».

Федоров наголосив на важливості терміналів Starlink на цій війні: "Моя суб'єктивна думка, що HIMARS у важливості такі ж самі, як Starlink. І можливо "старлінки" навіть трохи важливіші. Тому що це зв'язок для наших військових, це зв'язок для наших цивільних, це елемент критичної інфраструктури нашої армії, нашої країни".

За словами міністра, наразі в Україні є понад 30 тисяч "старлінків", "зараз ми привеземо ще одну партію із 10 тисяч", додав глава Мінцифри.

Starlink Ілона Маска – це супутникова інтернет-мережа компанії SpaceX, до якої входить понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.

У лютому з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Ілон Маск безплатно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду та армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця року і близько 400 мільйонів на наступний рік.

У жовтні цього ж року очільник SpaceX Ілон Маск заявив, що надання Starlink Україні коштувало його компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року. Він також писав у Твіттер, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Крим треба віддати Росії.

Заява Маска викликала осуд українського суспільства та реакцію президента Володимира Зеленського. Пізніше Маск заявив, що продовжує підтримувати Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.