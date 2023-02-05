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- Голос Америки
З Канади вирушив перший з обіцяних Україні танків Leopard 2
Перший з чотирьох танків Leopard 2, який Оттава вирішила передати Києву, вже вирушив з Канади. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
«Сьогодні літак Королівських повітряних сил Канади вилетів з Галіфакса з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада надсилає в Україну. Канада підтримує народ України, і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України обладнанням, необхідним для перемоги», - написала міністерка у себе в Твіттері.
Вона також розмістила відео з аеропорту та зазначила, що підтримка України Канадою непохитна.
26 січня міністерка оборони оголосила, що у наступні тижні Канада надішле Україні 4 танки Leopard 2.
Як повідомляв раніше Голос Америки, серед країн, які оголосили надсилання танків в Україну: Іспанія, Швеція, Португалія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Норвегія, Канада, Велика Британія та США. Зокрема США надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, Німеччина планує надіслати 14 танків Leopard 2, також 14 важких танків Challenger 2 надійдуть від Великої Британії.
31 танк зі США, що становитиме цілий танковий батальйон, закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі.
Президент США Джо Байден, оголошуючи про надання танків, заявив: "Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників".
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- Голос Америки
Клеверлі: надати українцям інструменти для завершення роботи —єдиний шлях до миру
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі у своїй статті, опублікованій у виданні Times of Malta, написав, що найшвидшим та єдиним шляхом до миру ї надання українцям інструментів, необхідних для завершення роботи.
Стаття вийшла напередодні візиту міністра у вівторок на Мальту, яка у лютому перебирає президентство у Раді безпеки ООН.
«Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великобританії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, — це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру», - написав міністр.
Він зазначив, що не має бути сумнівів у тому, що неспровоковане та жорстоке вторгнення Росії в Україну рік тому є найбільшою загрозою безпеці Європи з 1945 року.
«Амбіції Володимира Путіна не закінчуються завоюванням і анексією України. Він хоче перевернути світову політику та знищити міжнародний порядок. І якщо йому це вдасться, він потягне всіх нас назад до епохи насильства та завоювань», - пише головний дипломат Великобританії.
Він зазначив, що дії Путіна є явним порушенням Статуту ООН, та ані Мальта, ані Велика Британія ніколи не приймуть його вторгнення в Україну та його насильницьку анексію.
«Україна несе основний тягар дикості Путіна. Але весь світ платить непомірну ціну за обрану Путіним війну. Цунамі голоду загрожує найбіднішим країнам світу. Зростання цін на енергоносії знову штовхне мільйони людей у бідність по всьому світу», - пише Клеверлі.
Очікується, що війна в Україні буде домінувати в переговорах між Британією та Мальтою, повідомляє агентство Reuters.
Мальта надала Україні гуманітарну допомогу, включаючи ліки та генератори електроенергії. Невелика кількість українських військових також лікується в мальтійських госпіталях.
В матеріалі використані джерела Times of Malta та Reuters
- Голос Америки
Німецькі прокурори зібрали сотні свідчень воєнних злочинів РФ в Україні
Німеччина зібрала сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі та щодо атак на українську цивільну інфраструктуру, заявив генеральний прокурор ФРН Петер Франк в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag і додав, що бачить потребу в судовому процесі на міжнародному рівні.
Він додав, що зараз кількість доказів, які мають прокурори, - це цифри "тризначного порядку", але не надав подробиць. Німеччина почала збирати докази в березні 2022 року для переслідування можливих воєнних злочинів, в тому числі шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецькі прокурори ще не розслідують конкретних осіб.
"Ми готуємося до можливого подальшого судового розгляду - чи то з нами в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом", - додав він.
Відповідаючи на запитання, кого слід судити, Франк сказав, що керівники російської держави та ті, хто виконують рішення на найвищому військовому рівні, повинні нести відповідальність.
Міжнародний кримінальний суд розпочав власне розслідування ймовірних злочинів проти людства та воєнних злочинів через кілька днів після початку війни Росії 24 лютого, але він не має юрисдикції переслідувати злочини агресії в Україні.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи з візитом у Києві, заявила про створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії в Україні. Він зокрема координуватиме збір доказів російських воєнних злочинів і увійде до складу Спільної слідчої групи за підтримки Євроюсту.
Окрім того, з березня 2022 Рада ООН з прав людини заснувала Незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні. За десять місяців роботи у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях її команда зафіксувала численні злочини, скоєні російською армією, що відображено у проміжному звіті, який був наданий Генеральній Асамблеї.
Йдеться, зокрема, про безперервне застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження в населених пунктах, що призвело до загибелі та поранення десятків цивільних осіб та спустошення цілих районів. Комісія задокументувала атаки з використанням касетних боєприпасів, некерованих ракет та повітряних ударів під час спроб російських військових захопити міста та менші населені пункти в Україні. Більшість підтверджених смертей з початку бойових дій, за даними комісії, були спричинені саме цією зброєю.
Також заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США повідомила, що США та країни "Групи семи" "наполегливо працюють" над створенням міжнародного трибуналу чи іншого механізму, в межах якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні.
Кремль відкидає звинувачення Києва та країн Заходу у вчиненні злочинів проти цивільного населення та воєнних злочинів під час повномасштабної агресії РФ в Україні.
У статті використано матеріали Reuters
Глава Мінцифри розповів про комунікацію з Ілоном Маском та "нижчі ціни" на Starlink
Віцепрем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав американського мільярдера Ілона Маска "одним із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України". Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, яке опублікували 3 лютого.
«Я думаю, що його [Ілона Маска] особистий вклад, його компанії – це більше, ніж 100 мільйонів доларів. І це інвестиції. Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги. Тому на сьогодні у нас продовжується комунікація. Нещодавно я йому відправляв фото останньої партії Starlink, як їх використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура", – сказав очільник Мінцифри України.
Михайло Федоров повідомив, що підтримує зв'язок з Ілоном Маском і розповідає йому про Україну.
"Я намагаюсь донести нашу позицію, трохи більше розповідати про Україну, поки що є зворотний зв'язок і є допомога. І я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери", - розповів міністр журналістці Радіо Свобода Софії Середі. За словами Федорова, він надсилає Ілону Маску фотографії та меми зі "старлінками".
На уточнення про те, чи вплинули якимось чином заяви Маска про неможливість безплатно надати Україні термінали Starlink, Федоров зазначив, що після цього «Україна отримала вже багато партій за ціною, яка трохи нижча, ніж взагалі вони коштують... Вони продовжують нас активно підтримувати».
Федоров наголосив на важливості терміналів Starlink на цій війні: "Моя суб'єктивна думка, що HIMARS у важливості такі ж самі, як Starlink. І можливо "старлінки" навіть трохи важливіші. Тому що це зв'язок для наших військових, це зв'язок для наших цивільних, це елемент критичної інфраструктури нашої армії, нашої країни".
За словами міністра, наразі в Україні є понад 30 тисяч "старлінків", "зараз ми привеземо ще одну партію із 10 тисяч", додав глава Мінцифри.
Starlink Ілона Маска – це супутникова інтернет-мережа компанії SpaceX, до якої входить понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.
У лютому з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Ілон Маск безплатно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.
13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду та армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця року і близько 400 мільйонів на наступний рік.
У жовтні цього ж року очільник SpaceX Ілон Маск заявив, що надання Starlink Україні коштувало його компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року. Він також писав у Твіттер, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Крим треба віддати Росії.
Заява Маска викликала осуд українського суспільства та реакцію президента Володимира Зеленського. Пізніше Маск заявив, що продовжує підтримувати Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.
- Голос Америки
Байден: США "подбають" про китайську повітряну кулю
Президент Джо Байден заявив у суботу, що Сполучені Штати «збираються подбати» про китайську повітряну кулю, яка, пролітаючи над територією Сполучених Штатів, імовірно, мала шпигунську місію.
Як повідомляє агентство Reuters, по дорозі до Нью-Йорка, Байден відповів на запитання журналіста про те, чи є плани збити повітряну кулю, що летить над континентальною частиною США.
«Ми подбаємо про це», – сказав президент США.
Куля спостереження, яка летіла на великій висоті над територією США, що Вашингтон вважає "явним порушенням" суверенітету США.
У п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у зв’язку з інцидентом він відклав свій візит до Китаю, який мав розпочатися протягом цих вихідних.
У телефонній розмові із колишнім міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, якого нещодавно підвищили до посади високопоставленого чиновника із закордонних справ в комуністичній партії Китаю, Ентоні Блінкен назвав ситуацію з повітряною кулею "безвідповідальним вчинком і явним порушенням суверенітету США та міжнародного права, яке підірвало мету поїздки".
За даними Держдепу США, під час розмови держсекретар пояснив, що "зважаючи на цю проблему було б недоцільно відвідувати Пекін у цей час".
Як повідомив телеканал ABC News з посиланням на китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", Ван Ї заявив, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародного права, і обидві сторони повинні спілкуватися та уникати помилкових суджень.
У п'ятницю Китай визнав, що повітряна куля є китайською. У заяві Міністерства закордонних справ Китаю сказано, що це цивільний дирижабль, який використовувався для метеорологічних досліджень, що відхилився від свого маршруту через негоду.
Китай у своїй заяві також наголосив, що вони «не мали наміру порушити та ніколи не порушували територію чи повітряний простір будь-якої суверенної країни», і висловили жаль з приводу інциденту. У заяві зовнішньополітичного відомства КНР запевнили, що співпрацюватимуть зі США для розв'язання проблеми.
При цьому в заяві Пекін звинуватив «деяких політиків у США» у тому, що вони «скористалися» цією проблемою для дискредитації Китаю.
Представник Держдепартаменту сказав, що США залишаються при своїй думці, що куля використовувалася для спостереження.
Як повідомляє агентство Reuters, інцидент є ударом для тих, хто вважав, що візит держсекретаря Блінкена, про який в листопаді домовилися Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін, міг би стати «запізнілою можливістю стабілізувати відносини, що стають все більш нестабільними». Останній візит держсекретаря США до Китаю відбувався у 2017 році.
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