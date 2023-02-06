Польща розгорнула Patriot у Варшаві для навчань

Ракетні батареї Patriot, які Польща придбала у США минулого року, були розгорнуті в столиці країни Варшаві в рамках військових навчань, повідомляє міністерство оборони країни.

Польща вживає додаткових заходів для зміцнення своєї обороноздатності на тлі того, що війна Росії проти України триває вже майже рік.

Як повідомляє агенція АР, у понеділок у варшавському аеропорту Бемово помітили щонайменше три пускові установки для ракет класу «земля-повітря».

Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter повідомив, що передислокація ракетних батарей з бази в Сохачеві, центральна Польща, до Варшави була «важливим елементом навчання» 3-ї варшавської бригади протиракетної протиповітряної оборони.

Батареї Patriot є частиною багатомільярдних закупівель Польщею озброєнь у США, Південній Кореї та інших країнах.

Польща також отримала батареї Patriot від Німеччини, щоб посилити свою протиповітряну оборону на сході, куди минулого року через кордон з Україною прилетіла ракета, внаслідок чого загинули дві людини.