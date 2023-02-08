Зеленський в Лондоні: що цей візит може змінити в ході війни? ЧАС-ТАЙМ

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Рада Безпеки ООН вже вдруге на цьому тижні провела засідання, присвячене Україні. 7 лютого президент Джо Байден звернувся до Конгресу США з промовою “Про стан справ в країні”: згадав Україну, закликав до реформ та двопартійної співпраці. Американсько-Українська Ділова Рада у Вашингтоні майже 30 років залучає інвестиції в Україну, і продовжує робити це у воєнний час.