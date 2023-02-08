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Час-Time

Зеленський в Лондоні: що цей візит може змінити в ході війни? ЧАС-ТАЙМ

Зеленський в Лондоні: що цей візит може змінити в ході війни? ЧАС-ТАЙМ
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Зеленський в Лондоні: що цей візит може змінити в ході війни? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. "Бойова авіація для України. Крила - для свободи", - с такими словами до британських парламентарів звернувся президент Зеленський. Деталі візиту президента України до Великобританії: зустріч з Ріші Сунаком, аудієнція у короля, виступ перед парламентом.

Рада Безпеки ООН вже вдруге на цьому тижні провела засідання, присвячене Україні. 7 лютого президент Джо Байден звернувся до Конгресу США з промовою “Про стан справ в країні”: згадав Україну, закликав до реформ та двопартійної співпраці. Американсько-Українська Ділова Рада у Вашингтоні майже 30 років залучає інвестиції в Україну, і продовжує робити це у воєнний час.

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