Держдеп закликав американців негайно полишити Росію

БРЮССЕЛЬ/ПАРИЖ, 13 лютого (Reuters) – НАТО, за очікуваннями, попросить своїх членів наростити запаси боєприпасів, які виснажила війна в Україні, щоб стабілізувати поставки зброї Києву та своїм військовим, після кризового режиму роботи протягом року.

Навіть до вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року багато країн НАТО не виконали цільових показників Альянсу щодо запасів, оскільки офіційні особи вважали, що війни з масштабними артилерійськими битвами в минулому.

Але темпи поставок в Україну, де київські війська щодня випускають до 10 000 артилерійських снарядів, виснажили західні запаси та оголили прогалини в ефективності, швидкості каналів постачання.

"Якщо б Європа воювала з Росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за кілька днів", - сказав Reuters європейський дипломат.

НАТО щойно завершило обстеження запасів боєприпасів, що залишилися, повідомив Reuters офіційний представник НАТО на умовах анонімності.

«Цілі НАТО (щодо боєприпасів), які ми поставили для кожного союзника, здебільшого не виконувались (до війни в Україні)», — сказав чиновник.

Зараз через конфлікт в Україні запаси ще зменшуються, що робить ймовірним підвищення цільових рівнів запасів боєприпасів для НАТО, повідомило джерело.

"Я буду вражений, якщо цілі не підвищаться", - сказав представник НАТО.

Дані про те, скільки патронів залишилося у запасах Заходу секретні. Показники НАТО щодо запасів для кожної країни-члена - серед найбільших секретів Альянсу.

Загалом НАТО ставить перед кожним союзником завдання надати певні можливості, які Альянс може використати у разі конфлікту.

Це може, наприклад, означати, що певний союзник може мати одну бронетанкову дивізію – приблизно від 10 000 до 30 000 військовослужбовців – повністю оснащену боєприпасами, здатну вести бої з певним рівнем інтенсивності протягом певного часу.

Враховуючи всі ці умови, країна повинна буде забезпечити певну кількість боєприпасів, танків, гаубиць і всього іншого, що може знадобитися для виконання вимог НАТО.

За даними джерела в обороні, лише Німеччині не вистачило 20 мільярдів євро (21 мільярд доларів) для досягнення мети НАТО перед вторгненням.

Міністерство оборони Німеччини не відразу відповіло на запит про підтвердження.

Офіційний представник НАТО сказав, що найбільше не вистачає боєприпасів, починаючи від 155-мм снарядів, які використовуються в гаубицях, до ракет HIMARS і боєприпасів для систем ППО, таких як IRIS-T, Patriot і Gepard, які активно використовуються українськими військами. .

Очікується, що рішення щодо цілей встановлять на саміті НАТО в Литві в середині липня.

ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Війна також привернула увагу до браку промислових потужностей, необхідних для швидкого нарощування виробництва, після десятиліть скорочення державних замовлень.

Міністри оборони НАТО обговорять це питання в Брюсселі у вівторок і середу перед тим, як десятки західних лідерів зберуться на Мюнхенську конференцію з безпеки, напередодні першої річниці вторгнення Росії до України, яке Росія називає «спеціальною військовою операцією».

Сполучені Штати та Франція почали тиснути на оборонні компанії, щоб вони збільшили виробництво.

Вашингтон має на меті збільшити щомісячне виробництво артилерійських снарядів до 90 000 з 14 400 до війни, повідомила New York Times 24 січня.

За даними Державного департаменту та Пентагону, як найбільший військовий донор України, Сполучені Штати надали Києву зброю на суму близько 30 мільярдів доларів США з початку війни, включаючи понад один мільйон 155-мм патронів.

У липні минулого року президент Франції Еммануель Макрон наказав військовим підрядникам країни розробити стратегію «воєнної економіки», щоб прискорити виробництво всього: від боєприпасів до гаубиць.

Французькі офіційні особи відмовилися назвати конкретну цифру виробництва боєприпасів, але на 2023 рік Париж замовив боєприпаси на суму близько 2 мільярдів євро, з яких близько 1,1 мільярда євро буде поставлено цього року.

Сюди входить 10 000 155-мм снарядів від Nexter Systems, єдиного французького підрядника з боєприпасів великого калібру.

Військова економіка починає приносити плоди. За словами військових, час виробництва боєприпасів почав скорочуватися з дев’яти до трьох місяців.

Гаубиця «Цезар», яку раніше створювали два роки, тепер виготовляється за 18 місяців.

Співпраця між союзниками є ключовою. Угода між Францією та Австралією передбачає, що Канберра постачатиме порох, який не виробляється у Франції, щоб Nexter міг виробляти 155-мм снаряди.

Перші кілька тисяч будуть доставлені в Україну до кінця березня.

"Ми шукаємо разом з іншими країнами, щоб побачити, як ми можемо відтворити цю модель", - сказав французький чиновник.

ВІДСТАВАННЯ

Однак інші країни відстають.

Німеччина, де канцлер Олаф Шольц через кілька днів після вторгнення оголосив про створення спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро для модернізації армії, досягла незначного прогресу в наповненні зброєю та боєприпасами, які терміново доставлені Києву.

"До кінця минулого року ми не отримували жодних значних замовлень", - сказав глава Асоціації промисловості безпеки та оборони Німеччини Ганс Крістоф Ацподіен.

«Незважаючи на 100 мільярдів євро спеціального фонду, міністерство оборони мало дефіцит протягом усього 2022 року. Грошей на закупівлю боєприпасів не вистачало ні в спеціальному фонді, ні в оборонному бюджеті», — він додав.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету з питань оборони німецького парламенту та союзник правлячої коаліції Шольца, назвала цей рік «втраченим роком» і поскаржилася на відсутність передбачливості при перезамовленні обладнання.

Однак деякі німецькі виробники зброї готуються.

Rheinmetall (RHMG.DE), ймовірно, найвідоміша виробництвом 120-мм гармати для танка Leopard 2, заявила, що готова збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 450 000–500 000 на рік із 60 000 до 70 000 у 2022 році.

Це зробить Rheinmetall найбільшим виробником цих боєприпасів, сказав генеральний директор Армін Паппергер. Він також веде переговори зі США». Компанія Lockheed Martin (LMT.N), яка виготовляє реактивні системи залпового вогню HIMARS, створить виробничу лінію в Німеччині.

Навіть у Великій Британії, яка є одним із головних постачальників України, серед опозиції зросла тривога після того, як у січні Лондон поставив Києву 30 великих артилерійських гармат AS90.

Джон Хілі, керівник головної опозиційної Лейбористської партії з питань оборони, сказав Reuters, що це одна третина всіх поставок Великобританії, але нічого не було зроблено для їх заміни.

Нам потрібна стратегія накопичення запасів, яка враховує вимогу продовжувати підтримувати Україну, а також вимогу поповнювати наші власні сили для майбутнього», – додав він.

Прес-секретар міністерства оборони сказав, що вживаються зусилля для швидкої заміни AS90.

НЕСТАЧА НАПІВПРОВІДНИКІВ

Зусиллям, спрямованим на збільшення оборонного виробництва, заважає кілька факторів, серед яких світовий дефіцит напівпровідників, деяких видів сировини та проблема пошуку достатньої кількості висококваліфікованих працівників.

Після холодної війни виробництво боєприпасів стало "досить кустарним", сказав представник НАТО. «У певному сенсі це стало на кшталт амазонського стилю, начебто своєчасно, без величезної глибини за цим. Це дуже дорого модернізувати».

У той же час керівники оборонного сектору неохоче інвестували в додаткові виробничі лінії, не маючи чітких замовлень, бажано на кілька років.

Офіційний представник НАТО сказав, що Альянс намагається вирішити такі проблеми, об’єднавши групи союзників для укладення багатонаціональних контрактів на кілька років, і що він очікує, що на зустрічі в Брюсселі буде підписано кілька таких контрактів.

Але попереду ще довгий шлях збільшення запасів.

"Я не думаю, що протягом наступного року рівень наших запасів значно зросте, - сказав представник НАТО. - Будь-які додаткові запаси, які ми матимемо, підуть в Україну».