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Українські військові почали тренування на Leopard 2 у Німеччині та Польщі
Німеччина почала тренування українських військових на своїх танках Leopard 2. Про це заявив речник уряду, повідомляє CNN.
За його словами, тренування проходять у місті Мюнстер на заході Німеччини і їх завершення планується до кінця березня, коли Німеччина має передати Україні танки.
Крім того, навчання українських танкістів на танках німецького виробництва Leopard 2 також розпочалося в Польщі.
«На прохання президента України розпочинаємо підготовку українських танкістів. У навчанні беруть участь досвідчені солдати, повні рішучості захищати України. Ми здійснюємо свою союзницьку діяльність за допомогою військової та гуманітарної допомоги та шляхом організації навчання», – сказав президент Польщі Анджей Дуда, якого цитує міністерство оборони.
8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року.
Борис Пісторіус, перебуваючи з неоголошеним візитом у Києві, заявив, що до літа надійде від 20 до 25 танків, близько 80 – до кінця року і ще 100 – у 2024 році. Про такі наміри повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
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Президентка Молдови розповіла про план Росії із повалення уряду країни
КИШИНІВ, Молдова (АП). У понеділок президентка Молдови заявила про змову Москви використати зовнішніх диверсантів для повалення уряду країни, переведення країни «у розпорядження Росії» та зриву її прагнень вступити до Європейського Союзу.
Брифінг президентки Маї Санду відбувся через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна перехопила плани російських спецслужб знищити Молдову, що пізніше підтвердили представники молдовської розвідки.
«План на наступний період передбачає залучення диверсантів з військовою підготовкою, закамуфльованих у цивільний одяг, які вдаватимуться до силових дій, атакуватимуть деякі державні будівлі та навіть захоплять заручників», — сказала Санду журналістам на брифінгу.
«Мета цих дій — повалити конституційний лад, змінити легітимну владу Кишинева на нелегітимну, — сказала Санду, — що перевело б нашу країну в розпорядження Росії і зупинило процес євроінтеграції.ї".
Вона пообіцяла: «Спроби Кремля принести насильство в нашу країну не матимуть успіху».
Російські офіційні особи не відреагували на заяви Санду.
Відколи Росія вторглася в Україну, Молдова, колишня радянська республіка з населенням близько 2,6 мільйона людей, намагалася налагодити тісніші стосунки зі своїми західними партнерами. У червні минулого року вона отримала статус кандидата в Європейський Союз, того ж дня, що й Україна.
Санду сказала, що в період з жовтня по грудень молдовська поліція та Служба розвідки та безпеки (SIS) втрутилися в «кілька випадків організації злочинних елементів і припинили спроби насильства».
За останній рік Молдова, яка не є членом НАТО, зіткнулася з низкою проблем. Серед них серйозна енергетична криза після того, як Москва різко скоротила постачання газу; стрімка інфляція; а також кілька інцидентів за останні місяці, пов’язані з ракетами, які перетнули повітряний простір, і уламками, які були знайдені на його території.
Влада Молдови підтвердила, що ще одна ракета часів війни в Україні увійшла в її повітряний простір у п'ятницю.
Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову у війні проти України і що інформація, отримана спецслужбами, містила те, що вона назвала інструкціями щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії, і Чорногорія.
"Я запевняю вас, що державні установи працюють над тим, щоб запобігти цим викликам і тримати ситуацію під контролем", - сказала Санду.
Вона сказала, що парламент Молдови повинен ухвалити законопроекти, щоб забезпечити Службу розвідки та безпеки, а також прокуратуру «необхідними інструментами для більш ефективної боротьби з ризиками для безпеки країни».
Президент додав, що план буде «покладатися на кілька внутрішніх сил, але особливо на злочинні групи», і продовжив імена двох молдовських олігархів, Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, обидва з яких зараз перебувають у вигнанні. Минулого року проти обох чоловіків ввели санкції США та Велика Британія.
Минулої осені серія масових антиурядових протестів, організованих популістською, дружньою до Росії партією Шора, також сколихнула Молдову в умовах енергетичної кризи.
Прес-брифінг президента в понеділок відбувся після того, як у п'ятницю подала у відставку прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта. Того ж дня Санду призначила свого радника з оборони та безпеки, прозахідного економіста Доріна Речана, наступником Гавриліти.
У п'ятницю, після того, як влада Молдови підтвердила ракетний інцидент, заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив журналістам у Вашингтоні, що «Росія роками підтримувала кампанії впливу та дестабілізації в Молдові, які часто передбачають використання корупції у вигляді зброї для досягнення своїх цілей».
«Заяви Зеленського про плани РФ дестабілізувати Республіку Молдова були підтверджені», – президентка Молдови Мая Санду. Відео
«Заяви президента Зеленського про плани Російської Федерації дестабілізувати Республіку Молдова були підтверджені нашими установами», – президентка Молдови Мая Санду
- Голос Америки
У Мюнхенській безпековій конференції візьмуть участь Макрон, Дуда і Гарріс, а головною темою буде Україна
Війна Росії в Україні стане провідною темою на 59-й безпековій конференції у Мюнхені, а серед гостей будуть німецький канцлер Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, а також віце-президентка США Камала Гарріс.
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"Російська війна проти України - це найзухваліша атака на заснований на правилах порядок", - йдеться у Мюнхенському звіті про безпеку, що служить основою для заходу. Як пише Deutsche Welle, серед основних питань, відповіді на які шукатимуть учасники події: що заклало основу для вторгнення Росії? Чому багато держав поза Європою вагаються підтримати Україну та засудити Росію? Які уроки можна винести із зростання напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні?
Російські урядовці не були запрошені на щорічний захід, відзначає CNN. "Ми не хочемо давати (міністру закордонних справ Росії Сергію) Лаврову майданчик для його пропаганди, - сказав голова конференції Крістоф Гойсген у понеділок. - Він навмисно не запрошений".
Водночас до Мюнхена приїде міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, який пізніше під час свого турне у Європі поїде до Росії.
Пріоритетні теми для України на конференції назвав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє Радіо Свобода.
«Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії», – сказав Кулеба в ефірі телемарафону минулого тижня.
Мюнхенська безпекова конференція проходитиме з 17 по 19 лютого.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
"Швидкість врятує життя" - Столтенберг заявив, що НАТО збільшить допомогу Україні
"Ми збільшимо і зробимо більш стійкою" допомогу Україні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу для преси в понеділок. Він наголосив на необхідності пришвидшити надання Україні боєприпасів, палива та запчастин, на тлі нових можливих наступів Росії.
"Майже через рік після вторгнення, президент Путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи", - заявив Столтенберг.
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"Швидкість врятує життя, - додав він. - Якщо Путін переможе в Україні, сигнал для нього та інших авторитарних режимів буде, що сила отримує винагороду. Це зробить світ більш небезпечним, а нас більш вразливими".
Посадовець наголосив на важливості організації логістики: "Ключові речі, як боєприпаси, паливо та запчастини мають прибути до України до того, як Росія перебере ініціативу та полі бою".
Брифінг було присвячено засіданню міністрів країн-членів НАТО, що відбудеться в Брюсселі 15 лютого. Перед цим, 14 лютого, в Брюсселі відбудеться засідання Міжнародної контактної групи з оборони України, де також візьме участь міністр оборони Україні Олексій Резніков.
Серед питань, які планують обговорити міністри оборони країн-членів Альянсу - захист НАТО, підтримка України, промислові потужності ВПК та посилення інфраструктури з захисту моря та космосу.
Посадовець відзначив зменшення запасів зброї у країн НАТО, через війну Росії в Україні і закликав пришвидшити виробництво.
"Теперішня швидкість того, як Україна витрачає боєприпаси в багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва", - сказав він і додав, що час на очікування боєприпасів великого калібру зріс з 12 до 28 місяців, а замовлення розміщені сьогодні, будуть виконані лише через два з половиною роки.
Столтенберг підтвердив плани НАТО збільшити цілі запасів боєприпасів в країнах Альянсу.
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