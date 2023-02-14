Брифінг Ллойда Остіна та Марка Міллі: підсумки "Рамштайн-9". Наживо з перекладом українською

Брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 14 лютого.

США та НАТО під час засідання у форматі "Рамштайн" пообіцяли Україні додаткову термінову військову допомогу "у вирішальний момент у ході війни" перед початком нового наступу Росії.

"Ми [...] допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні", - заявив Остін. Участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України беруть понад 50 країн.