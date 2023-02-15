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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. ЗСУ матимуть хороші шанси на контрнаступ навесні, - Ллойд Остін

Брифінг Голосу Америки. ЗСУ матимуть хороші шанси на контрнаступ навесні, - Ллойд Остін
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Брифінг Голосу Америки. ЗСУ матимуть хороші шанси на контрнаступ навесні, - Ллойд Остін

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що ЗСУ матимуть хороші шанси протягом весняного контрнаступу завдяки допомозі Заходу. Говоримо про зустріч міністрів оборони НАТО з Богданом Цюпином, а також – про притягнення Росії до відповідальності з Олексієм Коваленком. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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