Брифінг Голосу Америки. ЗСУ матимуть хороші шанси на контрнаступ навесні, - Ллойд Остін

Брифінг Голосу Америки – наживо. Голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що ЗСУ матимуть хороші шанси протягом весняного контрнаступу завдяки допомозі Заходу. Говоримо про зустріч міністрів оборони НАТО з Богданом Цюпином, а також – про притягнення Росії до відповідальності з Олексієм Коваленком. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.