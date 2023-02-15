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Час-Time

В НАТО оцінили ймофірність ефективного контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

В НАТО оцінили ймофірність ефективного контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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В НАТО оцінили ймофірність ефективного контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Військова допомога Заходу може надати ЗСУ відчутну перевагу протягом контрнаступу навесні, - міністр оборони США Ллойд Остін. Як в НАТО оцінюють шанси України здійснювати ефективний контрнаступ: головне із зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

ООН закликає виділити понад $5,5 млрд для постраждалих від російської війни проти України. Мета календарної реформи в Україні – у єдності, - українсько-американський богослов Марко Морозович. Як українцям допомагають облаштуватись і розпочати нове життя у штаті Вірджинія. Українські танцівники балету врятувались від війни і дебютували з виставою у США.

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