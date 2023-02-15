В НАТО оцінили ймофірність ефективного контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

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ООН закликає виділити понад $5,5 млрд для постраждалих від російської війни проти України. Мета календарної реформи в Україні – у єдності, - українсько-американський богослов Марко Морозович. Як українцям допомагають облаштуватись і розпочати нове життя у штаті Вірджинія. Українські танцівники балету врятувались від війни і дебютували з виставою у США.