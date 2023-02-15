ООН закликає виділити понад $5,5 млрд для постраждалих від російської війни проти України. Мета календарної реформи в Україні – у єдності, - українсько-американський богослов Марко Морозович. Як українцям допомагають облаштуватись і розпочати нове життя у штаті Вірджинія. Українські танцівники балету врятувались від війни і дебютували з виставою у США.
В НАТО оцінили ймофірність ефективного контрнаступу ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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лютий 13, 2023
Столтенберґ: Ми збільшимо допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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лютий 10, 2023
Президент США Джо Байден відвідає Польщу. ЧАС-ТАЙМ
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