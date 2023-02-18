Як виробляють 155-мм снаряди для артилерії: репортаж із заводу у США

Сполучені Штати постачають Україні багато сучасних видів озброєння: реактивні артилерійські системи HIMARS, зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS, зенітно-ракетні системи Patriot, бойові танки M1 Abrams. Проте критично важливим озброєнням українського війська у боротьбі з російською армією уже майже рік є артилерія. Окопна війна — а саме це відбувається у зоні бойових дій — вимагає гарматних систем 155 мм калібру, які відповідають стандартам НАТО, і снарядів до них.

Зусилля для озброєння України починаються у невеличкому місті Скрентон, штат Пенсильванія. Місто відоме тим, що тут народився теперішній президент США Джо Байден. Але також тут розташований армійський завод боєприпасів. Він виробляє 155 мм снаряди, які в тому числі українські військові використовують у гаубицях.

У 1850-х Скрентон був індустріальним центром з вугільною промисловістю та залізницею. Сьогодні більшість фабрик у місті спорожніли, і лише Скрентонський армійський завод боєприпасів продовжує активно працювати. 150 років тому це було локомотиворемонтне підприємство — про це нагадують колії на підлозі у цехах. З 1950-х завод передали армії для виготовлення артилерійських боєприпасів.

Один з найстаріших заводів США оперує у кількох цехах. Переважна більшість роботи тут все ще виконується людьми, хоча деякі процеси роботизовані.

Все починається з того, що сталь надходить на підприємство у вигляді 6-метрових труб, кожна з яких важить близько 900 кг. Далі у роботизованому цеху їх розрізають і переплавляють при температурі близько 1090 градусів.

“Вважайте, що будь-що червоного кольору може пропекти вам руку до кісток”, — попереджає нас Річард Гансен, представник військового командування Скрентона, який проводить журналістів.

З печі сталеві циліндри перекочуються на іншу станцію — тут під дією гідравлічного пресу їх перетворюють на заготовки, довжиною близько 90 сантиметрів, які потім охолоджують до кімнатної температури.

Коли сталь майбутніх снарядів з брунатно-червоної перетворюється на гранітно-сіру, заготовки оглядають працівники фабрики, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам візуально.

Після цього спеціальне обладнання перетворює заготовки у відполіровані оболонки із завуженими носами. Кожен снаряд підвішується на гачок, і рівномірно покривається зеленою фарбою — тепер вони схожі на боєприпаси.

На виготовлення одного снаряду потрібно близько трьох днів. Але у Скрентоні відбувається лише перший етап — далі сталеві оболонки відправляють на іншу фабрику в шаті Айова, де їх вже наповнюють вибухівкою та герметизують.

За оцінками НАТО минулого літа, українські військові використовували від 6 до 7 тисяч артилерійських снарядів на добу. Завод у Скрентоні, працюючи на максимальних потужностях, виготовляє близько 11 тисяч снарядів щомісяця.

Керівництво заводу відмовляється офіційно коментувати, чи виготовляють тут боєприпаси “спеціально для потреб України”.

Америка надіслал а Україні вже більше мільйона артилерійських боєприпасів і оголосил а про намір збільшити свої виробничі потужності втричі. Як повідомляє New York Times, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США виробляли близько 14 тисяч артилерійських снарядів щомісяця. Тепер Пентагон планує збільшити потужності до 90 тисяч.