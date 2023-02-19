Прем'єрка Естонії Каллас окреслила пропозицію закупівлі Євросоюзом боєприпасів для України

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас окреслила запропоновану процедуру закупівлі Європейським Союзом боєприпасів для української оборони.

Згідно з пропозицією, країни-члени надаватимуть гроші ЄС, який укладатиме великі контракти з виробниками боєприпасів, що дозволить їм збільшити виробництво. Схожа програма була створена під час пандемії COVID-19, щоб полегшити виробництво вакцини.

«Росія за день випускає стільки артилерійських снарядів, скільки ЄС виробляє за місяць», — сказала Каллас. Вона додала, що російські виробники працюють цілодобово, і закликала ЄС негайно збільшити виробництво.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтримав пропозицію та сказав, що блок «працює» над цією ідеєю.

«Ми перебуваємо у режимі війни, режимі термінової війни», — сказав Боррель 19 лютого.

Як повідомляв Голос Америки, у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.

Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.

Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 тисяч снарядів на день.

У перший день конференції віце-президентка США Камала Гарріс підтвердила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон і його союзники залишаються «сильнішими, ніж будь-коли» у підтримці України, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міжнародне співтовариство має «дати Україні те, що їм потрібно, щоб перемогти».

Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії були серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого. Вперше за два десятиліття Росію не запросили на конференцію.