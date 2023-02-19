Країни «Групи семи» та Європейський Союз обговорюють способи відстеження російських алмазів через кордони. Цей крок може прокласти шлях для обмежень на їхню торгівлю в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, знайомих з цим питанням.

Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські дорогоцінні камені наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, яка стверджує, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто перемістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.

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Як повідомляв раніше Голос Америки, Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія у вересні 2022 року запропонували ввести заборону на імпорт алмазів з Росії; російське алмазовидобувне підприємство “Алроса” (ALRS.MM) є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів.

У Всесвітньому алмазному центрі Антверпена заявили, що санкції знищать близько 30% бізнесу та принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.

Прем'єр-міністр країни Александер де Кроо заявив на міжнародній діамантовій конференції, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, яка забезпечує 5% експорту Бельгії та підтримує близько 30 000 робочих місць.

США ввели санкції проти російського гіганта «Алроса», на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами, яка становить 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки велика частина торгівлі проходить через інші ринки, такі як Індія, зауважують в Bloomberg.

Походження діаманта стає зрозумілим на початку ланцюжка постачання, коли йому видається сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб припинити продаж так званих кривавих діамантів, які фінансували війни. Але після цього їх може стати важко відстежити.

Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових центрах, і оригінальний сертифікат заміняється на документ, який вказує на «змішане походження», що робить майже неможливим відстежити, де зрештою продаються російські алмази, зауважують автори статті.

Люди, обізнані з обговореннями G-7 та ЄС, сказали, що рішення про відстеження діамантів не буде прийнято миттєво, тому що відстежити поліровані діаманти на глобальному ринку надзвичайно складно. Тим не менш, двоє людей, як повідомляє Bloomberg, сказали, що G-7 може оприлюднити заяву з цього приводу вже наступного тижня в рамках зусиль зберегти тиск на Росію на тлі наближення першої річниці повномасштабної війни РФ в Україні.

В матеріалі використані джерела Bloomberg