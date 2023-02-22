Спецсесія ООН щодо України – подробиці з засідання. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Світ повинен розірвати коло російської агресії, - генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У Варшаві пройшли переговори представників Бухарестської дев'ятки, в яких взяв участь президент США Джо Байден. У Раді Безпеки розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія Генасамблеї ООН, на якій очікується прийняття резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». «Світ зобов’язався не залишити злочини Росії в Україні безкарними»: інтерв’ю з посолкою з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак. Конгресмен-демократ Майк Квіглі наголошує, що “напів мірами війну не виграти” та виступає за надання Україні усієї необхідної воєнної допомоги.
Випуски
-
лютий 21, 2023
Подробиці візиту Джо Байдена - деталі з Варшави. ЧАС-ТАЙМ
-
-
лютий 17, 2023
Важливі заяви щодо України на конференції в Мюнхені.ЧАС-ТАЙМ
-
-
-