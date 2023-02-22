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Мирні переговори на основі Статуту ООН: У Раді Безпеки розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія. Відео

Мирні переговори на основі Статуту ООН: У Раді Безпеки розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія. Відео
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Мирні переговори на основі Статуту ООН: У Раді Безпеки розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія. Відео

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У Раді Безпеки розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій очікується прийняття резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». На початок засідання співавторами документу було більше 70 країн-членів ООН.

Головний заклик резолюції – мирні переговори на основі Статуту ООН. Окрім того, резолюція закликає держави-члени працювати спільно для усунення наслідків війни, у першу чергу, тих, які загрожують продовольчій та ядерній безпеці, енергетиці та довкіллю.

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