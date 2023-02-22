Мирні переговори на основі Статуту ООН: У Раді Безпеки розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія. Відео

У Раді Безпеки розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій очікується прийняття резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». На початок засідання співавторами документу було більше 70 країн-членів ООН.