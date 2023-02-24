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45 хвилин тому
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Студія Вашингтон
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Як планували візит Байдена до Києва. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Нуланд: Лише міцна армія гарантує існування України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
лютий 17, 2023
Камала Гарріс: підтримка України з боку США непохитна.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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