Потужна допомога США Україні на річницю вторгнення РФ. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Рік з початку повномасштабного вторгнення Росії. І рік потому Україна незалежна і вільна, - заявив президент США Джо Байден. США оприлюднили об’ємний пакет нової військової допомоги Україні на $2 млрд, а також оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Росії.