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Час-Time

Потужна допомога США Україні на річницю вторгнення РФ. ЧАС-ТАЙМ

Потужна допомога США Україні на річницю вторгнення РФ. ЧАС-ТАЙМ
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Потужна допомога США Україні на річницю вторгнення РФ. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Рік з початку повномасштабного вторгнення Росії. І рік потому Україна незалежна і вільна, - заявив президент США Джо Байден. США оприлюднили об’ємний пакет нової військової допомоги Україні на $2 млрд, а також оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Сполучені Штати з 24 лютого починають перерахування Україні $9,9 млрд додаткової прямої бюджетної підтримки - Саманта Пауер. У річницю повномасштабного російського вторгнення, Рада Безпеки ООН провела спеціальні дебати на рівні міністрів. Оксана Маркарова: невідомі раніше деталі року опору від посолки України у США. Засновник World Central Kitchen Хосе Андрес відвідав Ірпінь.

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