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Буданов: «Росія не готова на довготривалі бойові дії». ЧАС-ТАЙМ

Буданов: «Росія не готова на довготривалі бойові дії». ЧАС-ТАЙМ
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Буданов: «Росія не готова на довготривалі бойові дії». ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів фінансової допомоги, - міністерка фінансів США Дженет Єллен. Росія не готова на довготривалі бойові дії, і росіяни про це знають  – керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе. Дивіться в інтерв’ю про те, якої військової допомоги від союзників для реального прориву потребує Україна зараз, хто допомагає Росії, чому не можливе застосування ядерної зброї. Тисячі людей вийшли на вулиці багатьох міст США, щоб нагадати американцям про річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. У нью-йоркській «Метрополітен-опера» відбувся концерт «Для України. Концерт пам’яті та надії».

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