Актуально
Блінкен в Астані наголошує, що США підтримують незалежність Казахстану
Державний секретар США Ентоні Блінкен 28 лютого почав поїздку в країнах Середньої Азії, які стали незалежними від Москви 1991 року.
Блінкен відвідує столиці Казахстану й Узбекистану і зустрічається з також з представниками Таджикистану, Киргизстану й Туркменістану в річницю російського вторгнення в Україну, яке показало готовність Росії застосовувати військову силу проти своїх сусідів.
Деколи ми просто вимовляємо ті слова (незалежність, суверенітет, територіальна цілісність), але вони дійсно мають справжнє значення...Ентоні Блінкен
Агентство Reuters пише, що «лідери регіону сміливіше протистоять Росії, отримавши важелі впливу на Москву, яка тепер прагне використовувати їхні ринки й торговельні шляхи, щоб обходити санкції Заходу».
Виявом незгоди пострадянських держав Середньої Азії з агресивною політикою президента Путіна зокрема стало те, що під час голосування в ООН 24 лютого їхні делегації не голосували проти резолюції стосовно російської війни в Україні, як це зробили Росія і лише 6 країн - союзниць Москви.
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан утрималися, а Туркменістан не взяв участі в голосуванні.
Раніше казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв дозволив собі прилюдно заявити президентові Путіну, що Казахстан не буде визнавати відторгнення від України Донеччини і Луганщини, які Москва спочатку проголосила незалежними, а потім приєднаними до Російської Федерації.
Ентоні Блінкен сказав казахстанському міністрові закордонних справ Мухтару Тлеуберді, що Вашингтон підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Казахстану.
«Деколи ми просто вимовляємо ті слова, але вони дійсно мають справжнє значення і, звичайно, ми знаємо, що саме в цей час вони мають навіть більшу звучність ніж зазвичай», - сказав Блінкен, згадавши російське вторгнення в Україну.
Агентство AP повідомляє, що казахстанський президент впродовж минулого року тричі телефонував українському президентові Володимиру Зеленському і закликає покласти край війні «відповідно до хартії ООН і загальноприйнятих норм міжнародного закону».
Казахстан має кордон з Росією - найдовший у світі на суходолі, а на півночі Казахстану зосереджені поселення зі значною кількістю етнічних росіян.
Після початку російського лютневого вторгнення в Україну 2022 року в Казахстан переїхали десятки тисяч російських громадян, остерігаючись мобілізації на війну.
Президент Путін проголосив одним із завдань війни в Україні захист етнічних росіян, а також всіх, кого Росія вважає частиною російської цивілізації.
Дивіться також:
Всі новини дня
- Мирослава Гонгадзе
- Голос Америки
Буданов - про те, яка військова допомога від союзників потрібна Україні для прориву і хто підтримує Росію. Інтерв'ю
Росія не готова на доготривалі бойові дії, і росіяни про це знають – сказав в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе керівник української розвідки Кирило Буданов. За його словами війна мала розпочатись ще у 2021 році. Але тоді Путіна зупинили міжнародні дипломатичні зусилля.
«Для України. Концерт пам’яті та надії» у нью-йоркському оперному театрі «Метрополітен-опера». Відео
До заходів у роковини повномасштабного російського вторгнення долучився всесвітньо відомий нью-йоркський оперний театр «Метрополітен-опера». Ввечері 24 лютого там відбувся концерт «Для України. Концерт пам’яті та надії».
- Голос Америки
У великих містах США пройшли мітинги на підтримку України. Відео
Тисячі людей вийшли на вулиці багатьох міст США минулими вихідними, нагадати американцям про річницю широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Учасники акцій нагадували - війна триває, і це спільна боротьба України та Заходу за свободу і демократію.
- Голос Америки
У США сподіваються на продовження дії Чорноморської зернової угоди, втім її ефективність - під питанням
Міністерка фінансів США Дженет Єллен висловила сподівання, що дію Чорноморської зернової угоди щодо експорту українського зерна буде продовжено. Термін цієї угоди закінчується 18 березня цього року.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Під час візиту до Києва 27 лютого Єллен зазначила, що продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє постачати зерно з України до країн, що розвиваються, та передбачає покращення продовольчої безпеки у світі, "має статись якомога швидше".
Напередодні у Вашингтоні очільниця агенції USAID Саманта Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість зернової ініціативи, позаяк вона наразі не працює настільки ефективно, як могла б працювати.
“Зараз Російська Федерація повільно проводить інспекції, українські фермери зібрали свій урожай, мають зерно, яке вони прагнуть вивезти на відкритий ринок, у тому числі - до дуже вразливих країн, де панує голод, як то в Сомалі. Вони виконали свою роботу, вони отримали зерно, але цей механізм не працює так, як він міг би працювати, тому що продуктивність Чорноморської зернової ініціативи значно нижча, і це тому, що судна простоюють у порту значно довше”, - сказала Саманта Пауер, адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США.
За її словами, росіяни замість блокування експорту зерна, сповільнили цей процес настільки, щоб експорт став невигідним для фермерів. Пауер нагадала, що простоювання кожного судна в порту на добу коштує понад 20 тисяч доларів, в очікуванні інспекції, яку затягують росіяни.
“Ви знаєте, в середньому час, скільки деякі судна перебувають у порту, зараз становить близько 20 днів, то ж рахуйте. Це витрати, які доведеться нести фермерам, які намагаються продати свій товар. То ж поновлення угоди є, дозволи є, але мова йде не лише, щоб відновити дію того, що сповільнюється, а про те, аби темпи експорту зросли до того, що було раніше, заради української економіки, щоб вони мали внутрішній дохід, а також заради людей у країнах, які розвиваються, які не можуть дозволити собі таке де-факто сповільнення (експорту - ред.). Зараз вже не йдеться про повну блокаду, але на відкритий ринок виходить значно менше, ніж могло б виходити, якби була політична воля”, - зазначила Саманта Пауер.
Напередодні стало відомо, що обсяг зерна, яке вивозиться з України, зменшився, а кількість перевірок суден скоротилася вдвічі, ніж чотири місяці тому. Як повідомили у Спільному координаційному центрі в Стамбулі, експорт продовольства з трьох українських портів знизився з 3,7 мільйона тонн у грудні до 3 мільйонів тонн зерна у січні.
Російські державні ЗМІ пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, а у відповідь забезпечити безперешкодну роботу Чорноморської зернової ініціативи.
За даними ООН, початкова Чорноморська зернова угода мала термін дії 120 днів, починаючи з 22 липня 2022 року. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується 18 березня.
Форум