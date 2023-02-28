Блінкен в Астані наголошує, що США підтримують незалежність Казахстану

Державний секретар США Ентоні Блінкен 28 лютого почав поїздку в країнах Середньої Азії, які стали незалежними від Москви 1991 року.

Блінкен відвідує столиці Казахстану й Узбекистану і зустрічається з також з представниками Таджикистану, Киргизстану й Туркменістану в річницю російського вторгнення в Україну, яке показало готовність Росії застосовувати військову силу проти своїх сусідів.

Деколи ми просто вимовляємо ті слова (незалежність, суверенітет, територіальна цілісність), але вони дійсно мають справжнє значення...

Агентство Reuters пише, що «лідери регіону сміливіше протистоять Росії, отримавши важелі впливу на Москву, яка тепер прагне використовувати їхні ринки й торговельні шляхи, щоб обходити санкції Заходу».

Виявом незгоди пострадянських держав Середньої Азії з агресивною політикою президента Путіна зокрема стало те, що під час голосування в ООН 24 лютого їхні делегації не голосували проти резолюції стосовно російської війни в Україні, як це зробили Росія і лише 6 країн - союзниць Москви.

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан утрималися, а Туркменістан не взяв участі в голосуванні.

Раніше казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв дозволив собі прилюдно заявити президентові Путіну, що Казахстан не буде визнавати відторгнення від України Донеччини і Луганщини, які Москва спочатку проголосила незалежними, а потім приєднаними до Російської Федерації.

Ентоні Блінкен сказав казахстанському міністрові закордонних справ Мухтару Тлеуберді, що Вашингтон підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Казахстану.

«Деколи ми просто вимовляємо ті слова, але вони дійсно мають справжнє значення і, звичайно, ми знаємо, що саме в цей час вони мають навіть більшу звучність ніж зазвичай», - сказав Блінкен, згадавши російське вторгнення в Україну.

Агентство AP повідомляє, що казахстанський президент впродовж минулого року тричі телефонував українському президентові Володимиру Зеленському і закликає покласти край війні «відповідно до хартії ООН і загальноприйнятих норм міжнародного закону».

Казахстан має кордон з Росією - найдовший у світі на суходолі, а на півночі Казахстану зосереджені поселення зі значною кількістю етнічних росіян.

Після початку російського лютневого вторгнення в Україну 2022 року в Казахстан переїхали десятки тисяч російських громадян, остерігаючись мобілізації на війну.

Президент Путін проголосив одним із завдань війни в Україні захист етнічних росіян, а також всіх, кого Росія вважає частиною російської цивілізації.

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